Бишкек, 18 марта, 2017, 17:18 — ИА Регнум. Киргизские депутаты заявляют, что разочарованы высказываниями президента Казахстана. Они считают, что ему следует более дружественно относиться к союзникам по ЕАЭС и ОДКБ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Нурсултан Назарбаев

«Мы глубоко разочарованы высказываниями президента Казахстана, который, назвав нас братскими народами, обещает и в будущем устроить нам блокаду, если посчитает это нужным, — заявили депутаты фракции Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК — партия власти в Киргизии) Рыскельди Момбеков и Евгения Строкова, комментируя выступление президента Казахстана Нурсултана Назарбаева на встрече с представителями казахстанских СМИ, пишет газета «Вечерний Бишкек».

По мнению парламентариев, «Назарбаева или подводит память, или его тогда неправильно информировали, но 7 апреля 2010 года на свободу вышли только лидеры оппозиции, политзаключенные, которых накануне незаконно арестовал режим Бакиева». «Никакие уголовники из тюрем не выходили, так что это вряд ли может служить оправданием блокады», — цитирует депутатов ИА «K-news»

Говоря о том, что Астана оценивала в течение нескольких суток последствия трагических событий в Бишкеке, произошедших 7 апреля, депутаты от СДПК отметили, что «это как раз нормально», сообщило ИА «Zanoza.kg». Между тем они также выразили недовольство тем, что «оценка мягко говоря «затянулась» на целых полтора месяца».

«Именно это было бедой и явно недружественным шагом. Покоробило нас по-человечески и то, что Нурсултан Назарбаев напирает на «законность» в тот момент правления Бакиева, которого сверг народ. Курманбек Бакиев сам пришел к власти на волне революции, которую, правда, потом предал и в итоге с позором сбежал, расстреляв своих граждан. Если уж об этом зашла речь, мы знаем, что уже после революции братья, родственники и приближенные Бакиева, будучи официально объявленные в международный розыск, проводили пышные тои (праздничные застолья — прим. ИА REGNUM ) на территории Казахстана. Их почему-то никто не задерживал и не передавал правоохранительным органам нашего государства. Где здесь союзнический дух, где мораль? Мы этого не понимаем», — подчеркнули они.

Также представители Социал-демократической партии Кыргызстана заострили внимание на слова казахского лидера о содействии со стороны Казахстана и оказании помощи Киргизской Республике, добавило ИА «АКИpress».

«Мы помним, как «поступает» помощь от братского Казахстана на примере $100 млн, которые были обещаны Киргизии в рамках созданного киргизско-казахстанского инвестиционного фонда, который так и не заработал. И можем ли мы после этого рассчитывать получить какую-то реальную серьезную поддержку от соседа. Конечно, не стоит считаться теперь с прошлыми обидами, нужно идти вперед. Но говорить: «Надо будет — опять границу закрою» по отношению к союзникам по ЕАЭС и ОДКБ — это, на наш взгляд, совсем не по-дружески, не по-братски», — резюмировали депутаты киргизского парламента Рыскельди Момбеков и Евгения Строкова.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в середине февраля 2017 года в ходе рабочего визита в Брюссель президент Киргизской Республики Алмазбек Атамбаев в интервью «Euronews» заявил о том, что «в 2010 году Казахстан устроил блокаду Киргизии на полтора месяца, что даже привело к человеческим жертвам». У казахской стороны слова киргизского лидера вызвали недоумение, МИД Казахстана попросил киргизских коллег дать разъяснения. Внешнеполитическое ведомство Киргизии ответило на запрос и рассказало о том, почему и как погибли некоторые киргизстанцы из-за закрытия казахстано-киргизской границы в апреле — мае 2010 года.

Напомним также, что 7 апреля 2010 года в Киргизии произошла «Апрельская революция» — государственный переворот, в ходе которого был свергнут и бежал в Белоруссию президент Курманбек Бакиев. Впоследствии киргизские судебные органы неоднократно заочно приговаривали экс-главу этой среднеазиатской страны к пожизненному заключению с конфискацией имущества.