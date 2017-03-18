Бишкек, 18 марта, 2017, 14:34 — ИА Регнум. В столице Киргизии сегодня, 18 марта, состоялся мирный марш в поддержку свободы слова. Как сообщило ИА «АКИpress», на мероприятии присутствовали порядка 40 человек, среди которых были журналисты, действующие и бывшие владельцы местных СМИ, представители НПО, гражданские активисты и оппозиционные политики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Только согласные

Колонна участников марша стартовала в парке Победы на юге Бишкека и прошла по нескольким центральным улицам, скандируя «Оле-оле!» и неся написанные от руки плакаты с лозунгами в поддержку ИА «24.kg», ИА «Zanoza.kg» и радио «Азаттык». Акция завершилась у монумента Уркуе Салиевой в центре столицы.

Сопровождавшая шествие милиция задержала нескольких участников марша. Впоследствии Бишкекское ГУВД объяснило это тем, что «участники шествия нарушили общественный порядок и создали помеху движению транспортных средств путем перекрытия проезжей части», пишет ИА «24.kg».

Напомним, ранее Генеральная прокуратура Киргизии подала в суд иск против ИА «Zanoza.kg» и радио «Азаттык», которые надзорное ведомство обвинило в клевете и дискредитации президента Алмазбека Атамбаева.

Поводом для судебных разбирательств стала публикация в этих СМИ новостей о пресс-конференции, в ходе которой адвокаты лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева заявили о том, что груз упавшего в пригороде столицы Киргизии турецкого грузового «Боинга-747» якобы имеет отношение к главе государства. Впоследствии эта информация была опровергнута посольством Турции.

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Против ИА «24.kg» исковое заявление в суд подали представители «Социал-демократической партии Кыргызстана» (СДПК — партия власти в Киргизии — прим. ИА REGNUM ). По их мнению, деловая репутация политического блока серьезно пострадала из-за одной из публикаций на страницах этого информагентства.