Астана, 18 марта, 2017, 10:47 — ИА Регнум. Нурсултан Назарбаев прокомментировал ситуацию, спровоцированную высказываниями главы Киргизии о «блокаде на полтора месяца» с человеческими жертвами, якобы устроенной Казахстаном в 2010 году. Напомним, эта фраза прозвучала в ходе интервью, которе Атамбаев дал телеканалу Euronews в ходе рабочего визита в Европейский союз в феврале 2017 года.

Alexanderps Нурсултан Назарбаев

МИД Киргизии позднее пояснил, что именно Атамбаев имел в виду. По словам чиновников, случаи гибели людей действительно были: «В частности, когда из-за невозможности пересечь границу легально группа молодых людей пыталась переплыть реку Чу. Когда приходили сообщения о гибели ребенка, родители которого не могли провезти его через границу для оказания медицинской помощи. В тот полуторамесячный период отмечались случаи смерти тяжелобольных людей по причине отсутствия лекарств. Прекращение поставок в Киргизию жизненно важных лекарственных препаратов подвергло тысячи людей реальной угрозе для их жизни. Закрытие границы привело к ухудшению социально-экономического положения граждан и росту напряженности в Киргизской Республике», — сообщил киргизский МИД.

И вот теперь президент Казахстана напомнил, что границы в 2010 году были закрыты из-за политической нестабильности в самой Киргизии. «Такая ситуация там творилась. Переворот, свергли законного президента, выгнали из страны. Выпустили заключенных из тюрем, и все эти заключенные хлынули к нам. Мы закрыли границу. И в будущем, если повторится такая ситуация, мы поступим так же — закроем границы. Какое государство не закрывает свои границы? Турция, вон, тоже закрывает, и Узбекистан закрыл, и Таджикистан. Поэтому здесь нет никакой вины ни на ком, причиной стала сама ситуация в Кыргызстане», — пояснил Назарбаев в ходе встречи с представителями казахстанских СМИ.

По словам президента Казахстана, успокоить страну удалось лишь после вывоза свергнутого президента Киргизии Курманбека Бакиева за границу. Нурсултан Назарбаев отметил, что руководитель, находясь на посту, должен продумывать каждое свое слово, однако подчеркнул, что вражды между народами высказывания Атамбаева не вызовут.

«Из-за сказанных слов, я не думаю, что будет какая-то неприязнь между двумя народами. Мы помогаем им и будем дальше помогать. Не так давно 40 миллионов долларов выделили, чтобы они отремонтировали лаборатории на границах, для того, чтобы могли завозить к нам мясо. Я направил деньги на строительство школ, когда в Оше все разрушили. Гуманитарную помощь отправляем. Мы же братья, как я говорил, соседи. И Кыргызстан, и Узбекистан, и Таджикистан — это все пути Казахстана. И железная дорога проходит, и автомагистрали, и самолеты, и связь, все от нас. Нужно хранить дружбу, единство, нет ценнее ничего этого», — заключил президент Назарбаев.

Напомним, накануне представители правительств Казахстана и Киргизии договорились об увеличении в пять раз — с $7 млн 526,7 тыс. (около 438,4 млн рублей) до $41 млн 38,1 тыс. (2,39 млрд рублей) объема технической помощи, предоставляемой Казахстаном для адаптации Киргизии к нормам и требованиям ЕАЭС.

«Президенты, руководители стран меняются, а народ остается, не нужно уделять столько внимания. Ситуация сейчас у них другая, все меняется, будут парламентские выборы. Во время выборов бывает такое», — отметил Назарбаев.

Примечательно, что бежавшего из Киргизии в 2010 году президента Курманбека Бакиева вывезла из страны специальная группа казахстанских военных, получивших за это потом государственные награды. Президент Киргизии Аскар Акаев и его семья, свергнутые в 2005 году, сами выехали в Казахстан, а затем переехали в Москву. Таким образом, президент Казахстана уже дважды принимал на территории своей страны свергнутых президентов соседнего государства.

Отношения между нынешним президентом Киргизии Атамбаевым и оппозицией продолжают накаляться.