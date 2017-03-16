Минск, 16 марта, 2017, 23:19 — ИА Регнум. Александр Лукашенко считает надуманными предубеждения на Западе о недостаточном соблюдении прав человека в Белоруссии. Об этом он заявил 16 марта на встрече с председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Мы покажем ещё раз, что те предубеждения, которые на Западе существуют, а особенно существовали, являются надуманными. Что Беларусь — это европейская страна. И что здесь и прав человека, и верховенства закона, и демократии нисколько не меньше, чем в других государствах Европы, в том числе Евросоюза», — приводит слова Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

Глава республики заверил, что решение провести в 2017 году ежегодную сессию ПА ОБСЕ в Белоруссии не было ошибочным. «Ситуация в Беларуси относительно спокойная на фоне тех событий, которые развиваются в мире. И я вам обещаю, что ситуация будет такой же накануне, во время и после проведения этого мероприятия», — сказал он.

Лукашенко отметил, что визит Муттонен очень важен для республики. «Мы вам благодарны за то доверие, которое оказано Беларуси в плане проведения сессии Парламентской ассамблеи. Нам действительно надо обсудить многие вопросы. Я хочу вам честно и открыто сказать, что мы сделаем всё, чтобы это была лучшая в своей истории подобная сессия. Мы хотим этим продемонстрировать, что Беларусь привержена основным принципам деятельности ОБСЕ», — заявил он.

Напомним, в минувшем году было принято решение о проведении очередной, 26-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Белоруссии. Темой сессии, которая уже согласована с Международным секретариатом ПА ОБСЕ, заявлено «Укрепление взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе ОБСЕ». Мероприятие будет проходить в Минске с 5 по 9 июля 2017 года.

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