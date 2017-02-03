Лукашенко объявил себя главным инспектором по правам человека в Белоруссии

Минск, , 23:18 — REGNUM Александр Лукашенко считает, что в Белоруссии не нужна должность омбудсмена, а главным инспектором по соблюдению прав человека в стране должен быть президент. Об этом он заявил 2 февраля на церемонии приведения к присяге нового судьи Конституционного суда, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Лукашенко отметил, что от Белоруссии часто требуют ввести должность омбудсмена, который бы следил за соблюдением прав человека. «У нас хоть и нет такой непосредственной должности, я всегда говорю: только тогда будут соблюдаться права человека — право на достойную жизнь, на труд, образование, здравоохранение, получение информации, свободу СМИ, свободу слова и так далее, — если главным инспектором по соблюдению прав человека будет президент», — заявил он.

«И вы должны стать рядом со мной. И именно мы силой власти должны обеспечить соблюдение основных прав наших граждан. Это — главное», — добавил глава республики, обращаясь к новому судье Конституционного суда Виктору Рябцеву.

Лукашенко пожелал Рябцеву успехов на новом посту. «Вы у нас видный учёный, практик. Думаю, что Конституционный суд в вашем лице приобретёт достойного эксперта и борца за права наших людей, стража соблюдения Конституции», — отметил он.

Глава республики также подчеркнул важность традиции публичного принесения присяги судьями Конституционного суда. «Самое главное, это лишний раз напоминает всем нам в стране и за её пределами о демократичности нашего государственного устройства», — заявил Лукашенко.

Напомним, Александр Лукашеко, бессменно правящий в Белоруссии с 1994 года, лично назначает членов правительства, судей Конституционного суда, руководителей госпредприятий, председателя Академии наук, ректоров государственных вузов и других руководителей.

Европейский союз и США, курс на налаживание отношений с которыми провозгласил Лукашенко, называют Белоруссию «последней диктатурой Европы» и открыто поддерживают прозападную оппозицию, не скрывающую своего намерения свергнуть «кровавый режим Лукашенко».

Отметим также, что Минск не признаёт мандата спецдокладчика ООН по Белоруссии Миклоша Харасти, который в 2016 году в очередной раз заявлял, что власти республики не предпринимали никаких попыток пересмотреть репрессивные законы и правила — вместо этого наблюдались новые случаи нарушения основных прав человека. Представитель ООН призывал правительство Белоруссии приступить к реформированию законодательства с тем, чтобы привести его в соответствие с международными обязательствами Минска в области соблюдения прав человека.