Вашингтон, 16 марта, 2017, 07:18 — ИА Регнум. Разведывательный корабль ВМФ России «Виктор Леонов» замечен в международных водах у восточного побережья США. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники.

Mil.ru Корабль «Виктор Леонов»

По данным источников, российское судно находилось примерно в 37 км к юго-востоку от базы подводных лодок Кингс-Бэй (штат Джорджия).

«Разведывательный корабль «Виктор Леонов» вернулся в воды восточного побережья США после короткой остановки в порту Гаваны, которая была сделана для дозаправки и пополнения запасов воды и продовольствия», — говорится в сообщении.

Напомним, 15 февраля телеканал Fox News сообщил, что разведывательный корабль «Виктор Леонов», курсирующий в международных водах у восточного побережья США, приблизился к базе подводных лодок ВМС США в штате Коннектикут.

По информации телеканала, российское судно не заходило в территориальные воды США, но находилось в режиме патрулирования.

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