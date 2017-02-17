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Трамп отреагировал на сообщения о российском корабле у побережья США

Политика
«Лучшее, что я мог бы сделать, это стрелять по кораблю... но это не здорово», — заявил президент США

Вашингтон, 17 февраля 2017, 02:59 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию о якобы замеченном у побережья Соединённых Штатов российском военном корабле «Виктор Леонов», которую распространили американские СМИ.

«Если бы мы могли поладить с Россией, то это была бы позитивная вещь… Я знаю, что с политической точки зрения это, возможно, не очень хорошо для меня. Самое лучшее, что я мог бы сделать, это стрелять по кораблю, который находится в 30 милях от берега. Все в этой стране сказали бы: «Это здорово!» Нет, это не здорово. Я хотел бы иметь возможность поладить с Россией», — приводит слова Дональда Трампа The New York Times.

Напомним, ранее телеканал FoxNews со ссылкой на неназванные источники сообщил, что в международных водах у восточного побережья США был замечен российский разведывательный корабль «Виктор Леонов». Отмечалось, что «Виктор Леонов» не заходит в территориальные воды США, которые начинаются на расстоянии 22,2 км от побережья, но находится в режиме патрулирования. В сообщении телеканала было подчёркнуто, что «это первый подобный патруль с тех пор, как Дональд Трамп вошел в офис».

Читайте ранее в этом сюжете: Fox News: Российский корабль-шпион подходит к базе подводных лодок ВМС США

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