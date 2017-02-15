Fox News: Российский корабль-шпион подходит к базе подводных лодок ВМС США

В Пентагоне считают, что корабль пройдет вдоль Восточного побережья и вернется в Карибское море

Вашингтон, , 23:06 — REGNUM Разведывательный корабль ВМФ России «Виктор Леонов», курсирующий в международных водах у Восточного побережья США, приблизился к базе подводных лодок американских ВМС в штате Коннектикут, сообщает телеканал Fox News.

По информации телеканала, «Виктор Леонов» не заходит в территориальные воды США, но находится в режиме патрулирования. Территориальные воды США заканчиваются на расстоянии 22,2 км от побережья. В Пентагоне считают, что корабль пройдет вдоль Восточного побережья и вернется в Карибское море.

Сообщается, что разведывательный корабль ВМФ России «Виктор Леонов» в последний раз был замечен у побережья США в апреле 2015 года. По данным Пентагона, «Виктор Леонов» относится к типу кораблей, разработанных в СССР в конце 1980-х годов и способных перехватывать различные сигналы, устанавливать схемы связи и изучать параметры сонаров.

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