Нижний Новгород, 13 марта, 2017, 17:14 — ИА Регнум. Заместитель председателя регионального Законодательного собрания Владислав Егоров (фракция КПРФ) направил прокурору Нижегородской области Олегу Понасенко обращение с просьбой проверить законность включения отдельных многоквартирных домов в центре Нижнего Новгорода в программу капремонта.

Google.maps Расселенный дом 1890 года постройки на ул Студеная в Нижнем Новгороде. Дом признан подлежащим сносу, но его еще ожидают работы по фундаменту, ремонт системам водоснабжения и электроснабжения, а также утепление фасада

По мнению Егорова, в ходе мониторинга жилых домов, уже принявших участие в программе капремонта, обнаружены признаки грубейшего нарушения Жилищного кодекса РФ, регионального закона «Об организации проведении капремонта многоквартирных домов» и прав жильцов.

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Так, в ходе проверки было установлено, что дом №38/2 по улице Минина имеет текущую кровлю, что приводит к разрушению фасада. Однако мнение жильцов в выборе вида работ учтено не было, а потому в ходе капремонта были проведены незначительные работы по приямкам подвальных окон, а объемы работ не соответствуют рекомендуемым. Кроме этого, региональный оператор предоставил недостоверную информацию о фактическом завершении работ 30 декабря 2015 года и подписании акта по приемке работ представителями жильцов. Все эти доводы подтверждаются письмом Контрольно-счетной палаты Нижегородской области от 7 июня 2016 года.

Дом №14\32 по улице Студеной построен в 1890 году и признан подлежащим сносу. Жильцы уже покинули его, что не помешало региональному оператору включить здание в программу капремонта и запланировать на нем работы по фундаменту, системам водоснабжения и электроснабжения, а также утепление фасада. Пустой старый дом уже обзавелся новой крышей.

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Дом №12 по улице Студеной датируется 1917 годом постройки, имеет ветхое печное отопление, удобства на улице и высокий процент износа, однако признавать его аварийным и ветхим власти не спешат. Дом попал в программу регионального оператора и ждет капремонта фундамента, систем водоснабжения и водоотведения, электрики, фасада и устройства вентилируемой крыши.

Дом №4 по Мало-Ямскому переулку имеет серьезные проблемы с сохранением тепла — зимой жильцы фиксировали в своих квартирах 12 градусов тепла и спали в верхней одежде. Однако вместо утепления фасада региональный оператор провел работы по сооружению отмостков и пандусов, которые не числились в региональной программе.

По словам Егорова, очередной объезд домов еще раз выявил глобальную проблему капремонта: «Никакого контроля и участия жителей в составлении программы нет. При этом идет бодрое освоение бюджетных и внебюджетных миллионов, и на выходе — халтурный результат. Делаются работы, которые никому не нужны, а то, что жителям на самом деле необходимо — игнорируется».

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Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Заксобрания и гордумы от КПРФ начали мониторинг ведения капитального ремонта многоквартирных домов в Нижегородской области.

«Очень хочется ознакомиться с результатами работы фонда за 2016 год, сверив написанное на бумаге с фактическим состоянием объектов вложений. Уже после первого объезда отремонтированного жилья у нас есть основания полагать, что без обращения в прокуратуру нам не обойтись», — заявлял Егоров после первого объезда.

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По его словам, капитальный ремонт многоквартирных домов выкачивает из карманов нижегородцев миллиарды рублей: «Платят люди сегодня, а ремонт в их доме будет даже не завтра — обычно через 10−30 лет. Но и те, в чьих домах дорогостоящий капремонт был проведен, не всегда довольны его качеством, сроками и объемами. Компании-подрядчики из удаленных регионов, текущие новые крыши и трубы, подмена остро необходимых видов работ любыми другими, несоответствие проведенного ремонта сметам, некачественные материалы, жалобы жильцов — проблем очень много».

Также Егоров направил запрос на имя заместителя губернатора, министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Александра Байера с просьбой дать пояснения по работе Фонда капремонта. По словам депутата, Фонд расторг договор с ПАО «Банк ВТБ», на счетах которого аккумулировались средства граждан.

В результате миллиарды рублей, собранных с жителей Нижегородской области в качестве платы за капремонт, уже несколько месяцев лежат на счетах областного казначейства и обесцениваются под воздействием инфляционных процессов.

«Они лежат уже 3 месяца, на них не начисляются проценты. Мы понимаем, что такое обесценивание 3 млрд рублей. Это огромные средства!» — отметил Егоров. — И мы специально обратились с открытым письмом к заместителю губернатора о проведении открытого конкурса по выбору финансовой организации для размещения средств Фонда капремонта».