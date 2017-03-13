Чебоксары, 13 марта, 2017, 23:54 — ИА Регнум. Чувашия стала вызывать большой интерес у несистемной оппозиции, которая в небольшой республике резко активизировалась и стала расширяться. При этом её ряды пополняются женщинами и даже юными барышнями, которые борются на равных с мужчинами и становятся ядром местных ячеек, что само по себе является вызовом для власти и сигналом обществу. Всё это происходит накануне предвыборного «президентского» года и способно подкосить позиции не только руководства региона. Вместе с тем власти своими действиями только раскручивают тему протеста, в том числе проигрывая и информационно, а информационные дыры закрывают Кадыровым, весьма неоднозначными сообщениями, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Критерием эффективности работы власти являются не только социально-экономические параметры, но и уровень протестной активности и общественного самочувствия. И в этом смысле Чувашия стала представлять особый интерес. С недавнего времени республика притягивает к себе эмиссаров несистемной оппозиции: в частности, в этом году в республике побывал федеральный координатор «Открытой России» Михаила Ходорковского — Владимир Кара-Мурза-младший, в прошлом году регион посетил основатель партии «Демократический выбор» Владимир Милов, зачастил глава партии «Парнас» Михаил Касьянов. При этом по частоте акций-митингов-пикетов (особенно в расчёте на душу населения) небольшая республика (около 1,3 млн человек) наверняка опережает крупные регионы. Более того, зреющий протестный потенциал теперь демонстрируют несовершеннолетние и молодые женщины, которые становятся активом несистемной оппозиции и героями федеральных новостей.

Примечательно, что героями они становятся не без участия властей и правоохранителей, которые довершают образ «медийных шахидов», по несколько часов «прессуя и маринуя» в полиции и ничего не объясняя. Наиболее резонансной и получившей федеральную известность стала акция движения «Весна» памяти Бориса Немцова во главе со студенткой педвуза. Судя по сообщениям в соцсетях, всё движение состояло из трёх человек, которые на 1 минуту на мосту развернули баннер, зажгли фаеры, сделали фото и видео, а затем выложили в сеть. В итоге студентку педагогического вуза Анастасию Васильеву, которую забрали прямо с пары, допрашивали и продержали в полиции около 6 часов и оштрафовали на 20 тыс. рублей. Допрос десятиклассника, которого увели с уроков, вели шесть человек. Третий участник акции был оштрафован на 10 тыс. рублей. Им вменили в вину, что пикет был проведён без уведомления органов исполнительной власти.

Спрашивается: а где уполномоченный по правам защиты человека Юрий Кручинин? Где вновь избранная уполномоченная по правам ребёнка Елена Сапаркина? Хотя бы для того, чтобы сказать: участникам акции протеста на мосту наверняка можно влепить что-нибудь посерьёзнее, ведь мост — сложное инженерно-техническое сооружение, где даже скорость движения транспорта ограничивается.

Дело было в конце февраля, а скандал с задержанием и штрафами в десятки тысяч рублей лишь набирает информационные обороты (как не стихает обсуждение с задержанием несистемщиков около «секс-шопа» в Чебоксарах в феврале). Так, в Санкт-Петербурге в поддержку чебоксарских пострадавших оппозиция вывесила баннер на Кантемировском мосту рядом с телебашней. Стоит отметить, что к протестам системной оппозиции и забастовкам в Чувашии уже стали привыкать. Напомним, ранее прошли санкционированные митинги коммунистов, справороссов, либерал-демократов, в два этапа бастовали водители «Чувашавтотранса».

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Между тем власть молчит: то ли сказать нечего, то ли некогда. Чиновничество и бизнес-элиты обсуждают одно — возможность новых кадровых чисток. В отсутствие серьёзной повестки сообщается, что Михаил Игнатьев не имеет никакого отношения к покушению на Рамзана Кадырова. Новость в группе «Чувашская Республика» в Facebook под заголовком «Глава Чувашии заявил, что не имеет отношения к покушению на Рамзана Кадырова» поставила в ступор многих.

Вот уж Кадыров бы удивился, если бы имел. А ещё больше — Путин.