Уважать интересы Администрации, Карл! Оппозиция в секс-шопе: обзор Чувашии

Чебоксары, , 19:09 — REGNUM Резонансная ситуация с попыткой недопуска руководителем главы администрации Чувашии корреспондента федерального информационного агентства ИА REGNUM на федеральное мероприятие получила резонанс и стала предметом обсуждения на различных площадках, включая правительство региона. Данный вопрос был поднят и на инициированном Комитетом гражданских инициатив круглом столе, посвящённом освещению деятельности политических партий в государственных СМИ. Тема состояния свободы слова в регионе получила продолжение также в связи с появлением в 120-тысячном Новочебоксарске правил аккредитации журналистов горадминистрацией, которые журналисты оценили как избыточные.

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В то время, пока местная пресса заговорила об уровне свободы слова и отношении власти к журналистам, в Новочебоксарске местная власть судится с частной телекомпанией и принимает правила аккредитации СМИ при администрации. Пресса отметила юридическое крючкотворство мэрии, иронично высказав мнение, что в МИД аккредитоваться проще. Помимо того, что «аккредитованные журналисты СМИ должны придерживаться делового стиля одежды», их обязали «предоставлять интервьюированному должностному лицу через сектор пресс-службы администрации текст интервью, фото и видеоматериалы на согласование», «уважать при осуществлении своей профессиональной деятельности права, законные интересы администрации, честь и достоинство её должностных лиц».

Журналисты расценили данный документ как попытку давления на СМИ. Стоит отметить, что в коридорах власти активно обсуждают заявление главы администрации Игоря Калиниченко о досрочной отставке, однако в аппарате главы Чувашии его уговаривают остаться — кадровая чехарда не делает чести республииканской власти.

«После нескольких статей и тв-сюжетов, которые не понравились нынешней администрации Новочебоксарска, последняя решила больше не пускать на свои мероприятия никаких журналистов без строгой аккредитации. Короче, — не больше 3 человек от редакции, заявка на официальном бланке с телефонами и адресами журналиста, редакциям — копии учредительных документов не позже, чем за день до мероприятия, журналист обязан: уважать законные интересы Администрации (не человека, не населения, Карл!), предоставлять чиновнику текст интервью на согласование (обязан!), придерживаться делового стиля одежды (типа, никаких свитеров, видимо). Совещание чиновников или другой какой официоз в городе с населением немногим более 100 тыс. человек теперь как пресс-конференция с Путиным, друзья!», — пишет в Фейсбуке обозреватель «Советской Чувашии» Маргарита Кириллова.

«Согласование текстов не хочется даже обсуждать. Но вот сроки. Получается, что речь идет не о постоянной (годовой) аккредитации, а разовой. То есть мы каждый раз должны давать заявку письменно. В администрации Главы такого нет. Есть понятие аккредитации, но все сводится к телефонному звонку, чтоб определиться с местом в транспорте или пропуском на охране. На мероприятия с федеральными министрами все немного дольше, но не сложнее», — включается в дискуссию главный редактор «Советской Чувашии» Владимир Васильев.

«Надо уметь постоять за себя. Давайте, запустим в сети соответствующую петицию. Я первым подпишусь», — предлагает Алексей Кряжинов, ранее возглавлявший ряд изданий, а ныне работающий главным редактором газеты «Сурский рубеж».

Оппозиция в секс-шопе

В Чебоксарах отрабатывается новый формат выражения протеста. Оппозиционеры стали «творчески подходить к процессу», делая ставку на визуальных формах и человеческом любопытстве: в столице Чувашии стали появляться пикетчики с белоснежными плакатами и картонками, предлагая в ответ любопытствующим самим написать на них лозунги. По имеющейся информации, подобные подходы апробируют сторонники «Парнаса».

Лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов отмечает, что в целом форма протеста меняется: к протестам стали «подходить творчески, вовлекая в процесс горожан и внешне давая им простор для фантазии». Отчасти это связано с ужесточением законодательства о проведении митингов. С другой стороны, время и жизнь диктуют определённые условия: «Народ беднеет, уровень протеста зреет, спрос на акции есть, но даже при этом масштабные митинги по-прежнему способны собирать только мегаполисы и «Единая Россия», действуя через административный ресурс. И вероятно, что в преддверии нового выборного цикла и накануне ведущих выборов — президента страны — несистемная оппозиция будет просачиваться на публичные площадки вот такими локальными и мобильными группами. И при этом выдавать себя за больших оппозиционеров».

Отметим, что на минувших выходных в Чебоксарах произошёл инцидент с участием сторонников несистемной оппозиции, для которых прогулка по городу в сопровождении полицейского завершилась задержанием. При этом широкое обсуждение вызвало место действия: задержаны они были на выходе из секс-шопа. Судя по записи, причиной задержания стала фотография в социальной сети, на которой человек держал картонку якобы с оскорблениями в адрес главы государства. И молодые люди, и представитель полиции были единодушны в том, что это монтаж, а сам плакат был без каких-либо лозунгов. И страж порядка предложил пройти в автобус, чтобы в качестве свидетелей «написать объяснительную» по факту поступления жалобы. Но тут же получил отказ.

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«Тогда придётся доставить силой, так как свидетель не имеет право отказаться», — предупредил сотрудник полиции, проследовав за молодыми людьми от сквера Чапаева и до интимного магазина, на выходе из которого и развернулось действо с задержанием.

По словам правозащитника Алексея Глухова, «сотрудники полиции повелись на законный троллинг со стороны активистов». И усмотрел в этом «незаконное ограничение прав граждан».

«Карта честности»

Рейтинг добросовестности регионов РФ в сфере госзакупок на нужды здравоохранения, опубликованный «Коммерсантом», перепроверяют в Чувашии. В республике, которую составители рейтинга включили в число регионов с самой высокой переплатой в процентах, по поручению главы Михаила Игнатьева проводится проверка данной информации: сообщалось, что создаётся межведомственная рабочая группа из представителей Министерства экономического развития, Министерства финансов республики и территориального Фонда медицинского страхования. «Будет проведена комплексная проверка на предмет достоверности указанных сведений», — сообщалось в релизе, опубликованном на официальном портале органов власти Чувашии.

Согласно «Карте честности», представленной в публикации, в сфере госзакупок на нужды здравоохранения бюджет переплачивает не меньше 65 млрд рублей. Изданием выявлено 28 тыс. «подозрительных сделок, но не все они непременно коррупционные. Если считать в абсолютных цифрах, то в 2016 году лидерами по переплате стали Москва, Московская область и Татария. Если же измерять в процентах (в доле, которую сумма переплаты составляет в затратах региона на медицинские госзакупки), то список самых расточительных регионов, по данным издания, возглавляют Чувашия (73%), Брянская область (63%), Алтай (61%), Ханты-Мансийск (60%) и Татария (59%).

Данный вопрос был поднят в Общественной палате Чувашии в ходе «Часа с министром». «Если произвести простой математический расчет, то получается, что анализировались госзакупки на сумму 283 млн рублей. Хотелось бы сказать, что на сегодняшний день общая сумма проведенных госзакупок в сфере здравоохранения Чувашии по итогам 2016 года составила 4 млрд 885 млн рублей, включая медикаменты, расходный материал, строительство и другие работы. Когда мы стали выяснять, какие контракты анализировались, то вышли на список из 596 даже не контрактов, а заявок, размещенных на официальном сайте госзакупок. При этом в этом перечне не было ни одной закупки медикаментов. Здесь есть контракты по итогам конкурсов на поставку расходных материалов, но, в основном, по проведению ремонтных работ, технического обслуживания, покупка теплоэнергии, электроснабжения. Та информация, которая взята с официальных сайтов, анализировалась выборочно. Непонятно, какие контракты взяты к обсуждению. При этом сравниваются несравнимые вещи: как можно сравнивать контракты на закупку расходного материала и контракты на ремонтные работы», — пояснила глава Минздрава Чувашии Алла Самойлова.

По её словам, по итогам 2016 года общая экономия в результате всех проведенных торгов по отрасли здравоохранения составила 13,5%, или 666 млн рублей. Она напомнила, что закупаются в основном в основном жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, цены на которые устанавливаются государством, а «все закупки подвергаются общественному контролю и обсуждению».

«Сегодня Главой Чувашии назначена сплошная проверка всех государственных закупок в сфере здравоохранения. Я уверена, что мы пройдем ее достойно и представим реальную картину всех наших закупочных процедур. Причем как по медикаментам, расходным материалам, так и по всем другим позициям», — уверена Самойлова.

Кадровые дела

В Чувашии последовали очередные кадровые решения. Покинул должность глава Минстранса Михаил Резников, который в правительстве Чувашии работает с октября 2015 года. Первые восемь месяцев он трудился вице-премьером, покинув должность директора Чапаевского завода, — а после того, как институт вице-премьеров рухнул, ему отдали министерский портфель. Ранее публикации о понимании «антикризисных мер» по-чувашски вызвали раздражение и даже ярость идейных создателей новой архитектуры государственного управления: руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев обрушился на ИА REGNUM с обвинениями в некомпетентности и лжи.

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На минувшей неделе в связи с выходом на пенсию покинул должность первый заместитель прокурора Чувашии Виталий Щетинкин. Он около 40 лет проработал в органах прокуратуры республики, из них 7,5 лет — в должности первого заместителя. Также в связи с достижением пенсионного возраста оставил должность руководителя Канашской межрайонной прокуратуры Яков Сергеев.

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В Чебоксарах избрали двух вице-спикеров столичного парламента — Виктора Горбунова и Николая Владимирова. Они будут работать на неосвобождённой основе (без зарплаты). Кроме единороссов, на эти посты из других фракций никто не заявлялся и не претендовал. Напомним, что осенью прошлого года под нового главу Чебоксар Ирину Клементьеву поменяли устав: теперь спикер работает бесплатно. Хотя ещё недавно под предыдущего главу столицы Леонида Черкесова народные избранники хором возвращали оплачиваемую должность и выдавали годовые премии с щедрыми отпускными. Но как только Черкесов ушёл депутатствовать в Госдуму (в сентябре 2016 года) — должность оказалась не нужна и бюджетных денег стало жалко.

Депутатские дела

Неприятный инцидент в стане чувашских коммунистов: в отношении Юрия Шлепнева, являющегося лидером фракции КПРФ в Госсовете Чувашии и генеральным директором одного из промышленных предприятий, заведено уголовное дело. Следствие считает, что он ударил колюще-режущим предметом одного из посетителей кафе, который был госпитализирован в больницу.

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Антидопинговые дела

Трёх легкоатлетов, в числе которых и чувашский спортсмен, дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил. Александр Яргунькин (спортивная ходьба, Чувашия, Москва) и Герман Комаров (метание копья, Санкт-Петербург) признаны нарушившими п.2.1. общероссийских антидопинговых правил («Наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена»). Спортсменов дисквалифицировали на 4 года. Ольга Кучеренко (прыжок в длину, Волгоградская область) признана нарушившей антидопинговые правила ИААФ (п.32.2 (а) «Наличие запрещенной субстанции в пробе спортсмена»), её дисквалифицировали на 2 года.

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Инвестзатеи

На заседании совета по улучшению инвестиционного климата был обсуждён проект реконструкции и модернизации аэропорта Чебоксар стоимостью 550 млн рублей и проекты Чебоксарского завода стройматериалов общей стоимостью 2 млрд рублей. И если по аэропорту вопросов практически не возникало (к 2021 году инвесторы обещают расширить «полезную площадь», расширить географию полётов и умножить пассажиропоток в 4 раза), то затею ЧЗСМ, мощности которого должны быть выведены в промышленную зону, не приняли, увидев угрозу в виде банального изъятия 10 га под утилизацию строймусора.

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Также на заседании глава Чувашии Михаил Игнатьев заявил о том, что агрохолдинг «Юрма», владельцем которого является бизнесмен Владимир Ермолаев, может поменять собственника. Переговоры идут с татарской компанией «Агросила», планирующей сохранить профиль производства.

Садальскому запретили

Российский актер с чувашскими корнями Станислав Садальский сообщил, что ему запрещен въезд на Украину. «В страну, где идет борьба со своим народом, меня, украинца по матери, не пускают», — написал он, в частности, в своём блоге, опубликовав обращение одесской общественной организации в региональное управление Службы безопасности Украины. Авторы документа просят запретить Садальскому въезд на основании его «антиукраинского настроя» и выступлений в Крыму в 2016 году. Станислав Садальский — заслуженный артист РСФСР, народный артист Грузии и Чувашии.

Льготы кадетам вернут

В Чебоксарах в кадетской школе, которая носит имя Героя СССР А.В.Кочетова, с февраля дети из малоимущих и многодетных семей остались без льготного питания. Это связано со сменой учредителя и организационно-юридическими мероприятиями: ранее школа была муниципальной и находилась в ведении администрации Чебоксар, в прошлом году постановлением чувашского правительства учредителем было назначено Минобразования Чувашии.

Войдя в систему государственных образовательных организаций, кадетская школа лишилась льготного питания, так как соответствующие расходы в нормативных актах не предусмотрены. В Министерстве образования Чувашии подчёркивают, что льготы будут возвращены: нормативно-правовые акты разработаны. Их предстоит вынести на обсуждение чувашского правительства и Госсовета. Предположительно, на это потребуется не менее месяца. В настоящее время, по данным ведомства, льготниками являются 20 человек.

Преступления против детей

Ряд резонансных событий коснулся детей. В Чувашии начата доследственная проверка в связи сообщениями о том, что из маршрутки в мороз высадили 8-летнюю девочку из-за отсутствия терминала безналичной оплаты. Инцидент произошёл в то время, когда власти пропагандируют транспортную карту, удешевляющую поездку. В Чебоксарском районе во время соревнований по военно-спортивному многоборью кадетских классов, включающее стрельбу по мишеням из пневматической винтовки «МР 512», 11-летняя девочка подстрелила своего ровесника.

Кроме того, на минувшей неделе был вынесен приговор бывшей заведующей детсадом, где отравились 88 детей, всего пострадали 117 человек. У них были диагностированы либо сальмонеллезный энтерит, либо сальмонеллез, либо гастроэнтерит (в том числе тяжелой степени тяжести), или функциональное расстройство желудка. 12 лет строгого режима получил 39-летний предприниматель, который летом 2016 года проник на территорию детского лагеря в Чебоксарском районе и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 8-летней девочки.