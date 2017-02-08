В Чувашии забастовали около 300 водителей

В рейс не вышли водители автобусов, работающие на маршрутах в Чебоксарах и Новочебоксарске

Чебоксары, , 12:19 — REGNUM В Чебоксарах и Новочебоксарске объявили забастовку водители государственного унитарного предприятия республики «Чувашавтотранс». Сегодня, 8 февраля, в рейс не вышли более 280 водителей, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Чувашии, которая держит ситуацию на особом контроле.

Забастовка связана с длительной невыплатой зарплаты. Водители готовы выйти на работу, но при полном погашении долгов, о чём они ранее уведомили руководство. Со слов пассажиров, в Чебоксарах и Новочебоксарске на ряде территорий наблюдается скопление народа — люди с трудом уезжают на работу и учёбу. При этом власти предпочитают молчать о ЧП: на официальном портале органов власти Чувашии и Минтрансе республики об этом не сообщается.

Это уже не первая забастовка водителей «Чувашавтотранса». Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 ноября 2016 года водители Урмарского ПАТП не вышли на работу из-за требуя выплаты за четыре месяца. Всего в рейс не вышли 10 водителей и 10 единиц техники. Тогда о планируемом бойкоте руководство предприятия проинформировано не было.

По данным на май 2016 года, на предприятии трудились 1600 работников. В структуру «Чувашавтотранса» входят 6 филиалов, автопарк насчитывает 484 автобуса, из них 76% — со сроком эксплуатации свыше 5 лет. Предприятие работает на 342 маршрутах.

Напомним, ранее вопрос деятельности филиалов «Чувашавтотранса» поднимался на встрече оппозиции с главой Чувашии Михаилом Игнатьевым, сложная ситуация на автотранспортном предприятии становилась одной из тем протестных митингов политических партий. Весной 2016 года премьер-министр Чувашии Иван Моторин заявлял, что «Чувашавтотранс» продолжает находиться «в сложнейшей ситуации» и сегодня «балансирует на грани банкротства». Долги государственного перевозчика составляют 175 млн рублей, из бюджета республики на поддержку работы предприятия выделяется 77 млн рублей. По его словам, в связи с этим необходима не только оптимизация маршрутной сети, но и проведение реформы на рынке пассажирских перевозок.

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«Чувашавтотранс» является основным перевозчиком пассажиров автобусами регулярных маршрутов. На протяжении последних лет оно работает с убытком. По данным властей, выручка за 2016 год на 5,6% ниже уровня показателя аналогичного периода 2015 года. Количество перевезенных пассажиров за 4 года с 2012 по 2015 год снизилось на 22%. При этом руководством предприятия наиболее прибыльные маршруты переданы в аренду индивидуальным предпринимателям.

Региональные власти заявляют о росте государственной поддержки. Если в 2014 году объём субсидий на указанные цели составил 59,2 млн рублей, в 2015 году — 76,6 млн рублей, то в 2016 году — 134,1 млн рублей. Выделяются средства и на приобретение автобусов (в 2012—2016 годы предоставлено 208,4 млн рублей субсидий), при этом в 2016 году выделенные 21,5 млн рублей на закупку автобусов, работающих на природном газе, остались неосвоенными.

«Основной причиной неудовлетворительной деятельности предприятия ГУП ЧР «Чувашавтотранс» Минтранса Чувашии стало неэффективное управление со стороны менеджмента предприятия», — считают чувашские власти. И дано поручение разработать «план финансового оздоровления по выводу из кризисной ситуации».

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