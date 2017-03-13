Санкт-Петербург, 13 марта, 2017, 16:17 — ИА Регнум. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга истребовал копии обращений Русской православной церкви (РПЦ) и Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор», на основании которых петербургский комитет имущественных отношений (КИО) начал готовиться к передаче Исаакиевского собора в руки РПЦ. Соответствующее решение 13 марта приняла судья Татьяна Матусяк, передает корреспондент ИА REGNUM.

Исаакиевский собор

Напомним, в конце декабря 2016 года КИО издал распоряжение, по которому предполагается разработать план передачи Исаакиевского собора в безвозмездное пользование РПЦ на 49 лет. Между тем, согласно федеральному закону №327 о церковной реституции, это возможно только в том случае, если религиозная организация направит собственнику здания — в данном случае, правительству Петербурга — официальное заявление с требованием передать храм. Такое заявление должно быть опубликовано в интернете в течение недели. Затем собственник может решить, отказать РПЦ в этой просьбе или нет.

Однако, как ранее неоднократно заявляли чиновники Петербурга, а также представители РПЦ, такого заявления от религиозной организации в Смольный не поступало, но оно «еще поступит». В Смольнинском суде 13 марта во время рассмотрения иска о незаконности упомянутого распоряжения, представитель КИО в очередной раз подтвердила, что никакого заявления от РПЦ, в котором религиозная организация просит передать ей Исаакиевский собор, подано не было.

«На основании чего вы, в таком случае, издали распоряжение?» — поинтересовалась судья Матусяк.

«Это было просто обращение. И само распоряжение КИО не предусматривает никакой необходимости принятия решений, не несет никаких правовых последствий, в том числе и потому, что заявления от религиозной организации не было подано, и решение не может быть принято в его отсутствие», — ответила представитель КИО.

Один из истцов — депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский — возразил, что, во-первых, распоряжение комитета не может не иметь правовых последствий, учитывая, что к 1 марта КИО должен был отчитаться о проделанной работе, а во-вторых, в самом распоряжении сказано, что оно издано во исполнение федерального закона на основании заявлений РПЦ и ГМП «Исаакиевский собор».

«Но, как подтвердила только что представитель ответчика, этих документов не существует в природе», — заметил Вишневский. Он добавил, что чиновники Смольного вряд ли в состоянии предсказать, поступит ли подобное заявление от РПЦ, чтобы начать готовиться к передаче.

«Я с большим уважением отношусь к губернатору Полтавченко, но не думаю, что он наделен способностью предвидеть будущее или перемещаться во времени. Лучше всего ему было бы просто отменить это распоряжение КИО как незаконно изданное. Заявления по 327-ФЗ нет, а что есть? Некое «обращение», записка патриарха губернатору? На этом основании никаких исполнительных актов принимать нельзя», — сказал депутат.

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Суд истребовал с КИО копии «обращений» от РПЦ и музея, о которых заявляла представитель комитета. Суд отклонил ходатайство истцов об истребовании отчета о действиях КИО в рамках распоряжения, о результатах, достигнутых с конца декабря 2016 года по подготовке к передаче Исаакия. Судья Татьяна Матусяк решила, что это не имеет прямого отношения к делу.

Следующее заседание суда состоится 17 апреля. Рассмотрение иска отложили почти на месяц для того, чтобы заинтересованные лица успели ознакомиться с делом и сформировать свою позицию. Напомним, сегодня Матусяк привлекла к процессу в качестве третьих лиц губернатора Петербурга Георгия Полтавченко, министерство культуры, комитет по культуре, РПЦ и ГМП «Исаакиевский собор».

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10 января 2017 года Георгий Полтавченко объявил, что вопрос о передаче Исаакия РПЦ «уже решен». Это вызвало массовые протесты в городе, противники передачи обеспокоены судьбой музея, который будет фактически ликвидирован, и сохранностью памятника культуры. В конце февраля федеральные информационные агентства сообщили со ссылкой на неназванный источник в Кремле, что Полтавченко якобы не согласовывал передачу Исаакия с президентом РФ Владимиром Путиным, и Москва обеспокоена противодействием петербуржцев. При этом патриарх Кирилл назвал передачу собора «знаком примирения народа». Сейчас в Горизбиркоме Петербурга рассматривают заявку на референдум, который должен определить судьбу Исаакия.