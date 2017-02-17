Патриарх Кирилл о передаче Исаакия РПЦ: Это символ примирения народа

Мир вокруг возвращенных церквей должен стать олицетворением согласия и взаимного прощения — белых с красными, верующих с неверующими, богатых с бедными

Москва, , 15:03 — REGNUM Передача властями Санкт-Петербурга Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ) в год столетия февральской и октябрьской революций призвана стать символом «примирения нашего народа», заявил на заседании Высшего церковного совета РПЦ в храме Христа Спасителя патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

По его словам, сто лет назад разрушение храмов и массовые убийства верующих стали «ужаснейшей страницей национального разделения». Теперь же «мир вокруг возвращенных церквей должен стать олицетворением согласия и взаимного прощения — белых с красными, верующих с неверующими, богатых с бедными».

«Церковь молится о том, чтобы возвращение Исаакия остановило злые помыслы людей, делающих из дома молитвы причину раздора», — сказал патриарх. По его мнению, красота Исаакиевского собора трогает сердца людей любых национальностей и вероисповеданий.

Он выразил надежду, что возвращения собора, злые помыслы тех, что «делают из дома молитвы причину раздора», будут остановлены.

Ранее власти Санкт-Петербурга приняли решение о передаче собора в безвозмездное пользование РПЦ с сохранение музейных функций на основании закона «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения».

Согласно распоряжению городского комитета имущественных отношений, Исаакий должны передать Церкви в безвозмездное пользование сроком на 49 лет не позднее первой половины 2019 года. При этом Санкт-Петербург, от лица государства, останется собственником собора. Депутаты Заксобрания города большинством голосов поддержали это решение и попросили ускорить процедуру передачи собора церкви.

Противники передачи попытались оспорить в суде, однако суд не принял иск к рассмотрению.

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