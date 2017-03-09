Йошкар-Ола, 9 марта, 2017, 22:00 — ИА Регнум. Глава Марий Эл Леонил Маркелов в преддверии 8 марта почему-то не поздравил женщин республики поэмой собственного сочинения, а отделался протокольным сообщением на официальном сайте главы и правительства региона.

Дмитрий Олейник Праздник 8 марта

И хотя опубликованное сообщение наполнено теплотой и изобилует прекрасными метафорами — Маркелов сравнивает женщин с цветами; говорит, что от женской улыбки «тает снег и наступает весна» — но нет в этом тексте былого вдохновения. А ведь как отмечалось раньше любое событие и в республике, и федерального масштаба — с рифмами, с огоньком.

Да, предыдущие несколько месяцев сложились для главы республики не блестящим образом. В сентябре итог выборов в Марий Эл стал лучшим результатом коммунистов по всей стране — за КПРФ проголосовало 27,2% избирателей. Кроме того, Марий Эл стала одним из трёх регионов страны, где в одномандатном округе кандидат от «Единой России» проиграл кандидату от КПРФ. Коммунист Сергей Казанков с большим отрывом — почти в 10% — обошел действующего депутата Госдумы от «Единой России» Ларису Яковлеву, получив 46% голосов избирателей. В октябре в рейтинге влияния глав субъектов РФ Маркелов потерял 8 пунктов и переместился на шестую с конца строку — на 80-е место. В ноябре сообщалось, что в структуре Управления внутренней политики Администрации президента появится подразделение, которое займется губернаторскими выборами 2017 года. Разновидностей ситуации, при которой необходима смена главы региона, всего три: (1) плохая и ухудшающаяся экономическая ситуация, (2) электоральное недовольство главой региона и (3) утрата доверия. Маркелова, среди всех глав регионов ПФО эксперты относили к группе губернаторов, которых «требуется заменить». Хотя формально смена главы республике Марий Эл в 2017 году не грозит, все равно неприятно.

Все эти сокращения бюджета, снижение дотаций из федерального центра, отмена льгот на региональном уровне, митинг сразу после Нового года, проблема с троллейбусами в Йошкар-Оле. Не добавляют эти факторы свободы творческой личности.

А в недавнем прошлом практически любое событие — открытие новых мостов, памятников, театров, встречи с муниципалитетами, учителями — сопровождались чтением стихов. Так, в 2012 году на встрече с руководителями администраций городских округов и муниципальных районов глава Марий Эл прочитал длинное стихотворение, на которое местный поэт и композитор Алексей Изибаев-Бирь написал песню. Оно заканчивается такими строчками:

«К чему ненужные заботы? Привычней милое болото/ Сырое, теплое блаженство, Застой не терпит совершенства. Но ход времен неумолимый, Стремительный и безвозвратный/ Не возвратить его обратно/ И о себе необходимо/Оставить память на земле как о разумном короле».

На открытии нового здания Марийского государственного театра оперы и балета имени Эрика Сапаева летом 2014 года пресс-служба опубликовала оду:

«Театр отворяет двери, приготовляясь ярко жить./ Я думаю, по крайней мере, он в силах голову кружить./ Гранит и мрамор, сочетаясь, в хрустальном блеске отражаясь,/ Нас провожают в дивный зал. Признаться, я не ожидал/ Увидеть образ грациозный и вдохновиться красотой — Великолепной и простой./ Влюбляться никогда не поздно./И от высокого лица Поклон строителям дворца».

На открытии памятника Рембрандту вновь жители региона услышали поэтическое произведение:

«Пусть бронзовый Рембрандт добавит колорит,/Палитру яркую в марийскую столицу./И даст ей повод поскорее измениться/ Навеки обрести неповторимый вид./И я надеюсь, что в Амстердаме на берегу реки Амстел/ Заслужит памятник талант из Марий Эл».

Множество сочинений посвящено тяжелой работе главы республики:

«Я иду с крестом своей дорогой/ Под серый, прозаичный лай тирад/ И жизнь моя переплелась с тревогой,/ Работу превращая в ад».

Или вот еще:

«Но ползет по гранитным плитам/ И по паперти мостов/ Стая форменных паразитов/ Из созвездия Гончих Псов».

Есть даже про многострадальные дороги Марий Эл:

«Зимой убитые дороги лежат, как трупы ледяные,/ Летают разговоры злые/ и ждут команду «фас» бульдоги/ Найти на дне реки иголку и снова вой стального волка».

Это сочинение Маркелов прокомментировал так: «Наверное, это сегодняшнее состояние души».

На федеральном уровне наиболее часто цитируемым стало стихотворение Маркелова в связи с отставкой руководителя аппарата правительства РФ Владислава Суркова:

«Средь мудрецов российской власти Альтернатив Суркову нет,/ И пережив пору ненастий, он сохранит авторитет».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в декабре 2013 года в Йошкар-Оле тиражом 5 тыс. экземпляров вышла книга Леонида Маркелова «Надеюсь образом чудесным» стоимостью… 5,5 тыс. рублей. В декабре 2014 года вышла еще одна книга «Под небом голубым бескрайним».