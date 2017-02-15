Троллейбусный парк Йошкар-Олы банкротят ради финансового оздоровления

Йошкар-Ола, , 14:55 — REGNUM Прохождение через процедуру банкротства должно закончиться для муниципального предприятия (МП) Йошкар-Олы «Троллейбусный транспорт» (ТТ) финансовым оздоровлением, а не ликвидацией компании. Такое мнение высказал мэр города Евгений Маслов, сообщает «Марийская правда».

«Муниципальное предприятие «Троллейбусный транспорт» является для города стратегическим. У него не блестящее экономическое положение», — признал градоначальник. «Есть ли у него будущее? Да. Три года подряд оно выдерживало цену билета в 16 рублей. Насколько это адекватная цена? В Казани — 25 рулей, в Кирове — 20 рублей. У всех соседей цены уже выше. У нас проездной билет стоит 700 рублей, и пока не подорожал. В Кирове и в Казани он уже стоит больше тысячи рублей», — привел в пример опыт соседних регионов глава столицы Марий Эл.

При этом он полагает, что себестоимость поездок в троллейбусе везде одинаковая. «Электричество везде стоит одинаково, запчасти — одинаково», — пояснил Маслов.

Мэр напомнил, что МП — коммерческое предприятие, однако тех средств, которые оно зарабатывало на размещении рекламы и «прочего», не хватало чтобы покрыть расходы транспортников и заплатить налоги. «К тому же, — добавил Маслов, — за последние 2−3 года предприятие подсело на коммерческие кредиты».

По его словам, в настоящее время на предприятии проходит оптимизация, которая дает свои результаты. Ведется работа над снижением себестоимости поездок. «Предприятие, которое перевозит около 100 тыс. пассажиров в рабочие дни и 80 тыс. в выходные, которое не только эффективное, но и экологически чистое, должно жить», — подытожил мэр Йошкар-Олы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с начала текущего года стоимость проезда в троллейбусах Йокшар-Олы выросла с 16 до 18 рублей. Предыдущее повышение тарифа было в июле 2014 года — с 15 до 16 рублей.

В настоящее время в арбитражном суде Марий Эл рассматривается дело о признании МП ТТ банкротом. С соответствующим иском обратилось управление ФНС по Марий Эл. В качестве третьих лиц по делу привлекается Управление Пенсионного фонда РФ в Йошкар-Оле и администрация столицы Марий Эл. Общий объем исковых требований в отношении предприятия составляет более 98 млн рублей, в том числе страховые взносы на страховую часть трудовой пенсии — 72,3 млн рублей, страховые взносы ОМС — 15,7 млн рублей, страховые взносы по дополнительному тарифу на сумму более 205 тыс. рублей. Рассмотрение дела о банкротстве продолжится 17 февраля 2017 года.

Кроме того, в отношении троллейбусного парка подали иски энергетики республики — ПАО «ТНС энерго Марий Эл», которые настаивают на оплате электроэнергии, потребленной транспортным предприятием в сентябре, октябре и ноябре 2016 года. Объем задолженности транспортников по каждому из заявлений составляет от 7,7 до 9 млн рублей. До настоящего момента суд принял решение о выплате долга за сентябрь в размере 7,787 млн рублей, включая неустойку.

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Вместе с тем в ноябре 2016 года в арбитраж поступил иск «Троллейбусного транспорта» к администрации Йошкар-Олы. Согласно документам, опубликованным в картотеке арбитражных дел, МП намерено взыскать с администрации города долг в размере 9,197 млн рублей за осуществление социальных перевозок в период с 1 января по 31 декабря 2015 года. Предприятие должно было получить субсидии в размере 95,9 млн рублей, а получило только 86,8 млн рублей.

Суд поддержал МП и постановил выплатить задолженность в полном объеме. Однако администрация Йошкар-Олы подала ходатайство о рассрочке исполнения решения суда. Следующее заседание назначено на 7 марта текущего года.

Отметим, «Троллейбусный транспорт» является единственным муниципальным транспортным предприятием столицы Марий Эл.

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