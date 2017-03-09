Нижний Новгород, 9 марта, 2017, 20:55 — ИА Регнум. Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Нижегородской области расторг договор с ПАО «Банк ВТБ», на счетах которого аккумулировались средства граждан. О причинах расторжения договора пока не сообщается.

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Заместитель председателя областного Законодательного собрания Владислав Егоров направил запрос на имя заместителя губернатора, министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Александра Байера с просьбой дать пояснения по работе Фонда капремонта.

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По данным депутата, договор с банком был расторгнут еще в декабре 2016 года. Средства в банке были размещены под 8,1% годовых. Егоров в своем запросе просит указать размер недополученных средств по процентам расторгнутого договора по состоянию на 1 марта 2017 года и указывает на необходимость в ближайшее время провести конкурс между финансово-кредитными организациями, чтобы разместить средства населения, собранные на проведение капремонта.

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При этом в запросе говорится о недопустимости размещения этих средств по 0%, как это было ранее.

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Как сообщало ИА REGNUM, в последние месяцы ситуация в нижегородском Фонде капремонта вызывает множество вопросов. В январе 2017 года глава Фонда Сергей Протасов, к работе которого накопилось большое количество претензий, ушел в отставку. Решение о смене руководства фонда «назревало на правительственном уровне уже давно». В итоге Протасова попросили покинуть должность.

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Его место временно занял руководитель аппарата регионального министерства строительства Владимир Челомин, ранее занимавший пост главы областного Минстроя.

Деятельность Фонда не раз становилась объектом критики и судебных разбирательств. Так, ФАС РФ заинтересовалась деятельностью фонда при осуществлении программы по замене лифтов в многоквартирных домах.

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Кроме того, в феврале 2016 года стало известно, что из 1,89 млрд рублей, собранных фондом с граждан и организаций на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, реально на эти цели направлено всего 447 млн рублей.

Остальные денежные средства были размещены в банках под нулевые или максимально низкие проценты.