Ленинградская область, 9 марта, 2017, 17:31 — ИА Регнум. Ленинградская область заняла 83-е место из 85-ти возможных в экологическом рейтинге регионов России из-за большого общественного резонанса проблем с полигонами отходов «Новый Свет» и «Красный Бор». Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сегодня, 9 марта, высказали специалисты.

Департамент Росприроднадзора по СЗФО Полигон «Красный Бор»

Общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала экологический рейтинг, в котором Ленинградская область заняла третье с конца место среди всех регионов страны. Хуже 47-го региона оказались только Свердловская и Челябинская области. Напомним, что при этом 2017 год в Ленобласти объявлен Годом экологии.

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Абсолютно адекватным и даже несколько оптимистичным этот рейтинг считает член рабочей группы проекта «Генеральная уборка» Общероссийского народного фронта Сергей Грибалев. По его словам, в основу рейтинга легло недовольство жителей Ленобласти «мусорной» политикой властей.

«Люди в шоке от того, что сегодня происходит в мусорной отрасли. Все видят, что полигоны переполнены, что мусор выбрасывается по полям и лесам. Добавим к этому нерешенную проблему с «Красным Бором», заявления о строительстве нового полигона токсичных отходов в Кингисеппском районе, вывоз под видом рекультивации мусора из Петербурга. Всё это приобретает катастрофически негативную массу», — считает Грибалев.

По его мнению, никакой критики не выдерживает разработанная в регионе схема по обращению с отходами. «Это уровень школьника. Нет системы. Ведется политика, в которой отсутствует профессиональное мнение экологов, общественное мнение. У нас нет сортировки, отходы не перерабатываются. И нет света в конце тоннеля. Губернатор (Ленинградской области) в Красном Бору еще год назад перед выборами сказал, что полномочия передадим Госэконадзору и с мусором наведем порядок. Потом у комитета забираются полномочия, и сейчас в управлении экологии нет ни одного профессионального эколога, есть лишь полное непонимание процесса», — возмутился эксперт.

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С крайне низкой позицией региона в рейтинге не согласны власти Ленобласти. По словам председателя государственного экологического надзора Михаила Козьминых, критерии и методики, по которым «Зелёный патруль» составлял рейтинг, и то, на каком основании Ленобласть отнесена к десятке худших регионов, нуждаются в опубликовании и анализе.

«Антропогенная нагрузка на Ленинградскую область, действительно, значительна: полигоны Ленинградской области принимают до 80% отходов соседнего субъекта — Санкт-Петербурга, в области развиваются крупные промышленные предприятия и логистический комплекс. В то же время, экологическая ситуация в регионе стабилизировалась, а по ряду параметров улучшилась. В частности, остановлена деятельность полигона «Красный Бор», принимавшего опасные отходы, развиваются существующие и создаются новые особо охраняемые территории. Наблюдается устойчивое снижение количества зафиксированных нарушений в сфере пользования недрами, области охраны лесов и атмосферного воздуха», — подчеркнул Козьминых.

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Отметим, что главный поставщик отходов в Ленобласти — соседний Петербург — напротив, попал в десятку экологически чистых регионов, заняв девятую строчку рейтинга.

Председатель Экологического совета Ленобласти Юрий Шевчук считает рейтинг крайне необъективным. «Они сами честно пишут, что в основе рейтинга лежат публикации. Получается, что если журналисты хорошо работают, чем больше пишут про плохое и хорошее, тем ниже будет место в рейтинге. Но если пишут, то это значит, что люди озабочены этой проблемой, но не всегда значит, что всё плохо. На неадекватность этого рейтинга уже пожаловался Псков, Урал», — отметил Шевчук.

Вместе с тем, он согласился, что проблемы с полигоном «Красный Бор» в Тосненском район Ленобласти и «Новый свет — Эко» под Гатчиной, ставших главными «героями» большинства публикаций, могли сказаться на рейтинге.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко выразил надежду, что 2017 год станет переломным в части взаимопонимания Петербурга и области по проблеме полигона «Красный Бор».

Отметим, что областные власти в этом году запустили ревизию полигонов при помощи беспилотных аппаратов. По итогам первого облета территории полигона «Новый Свет — Эко» было установлено превышение объема и высоты хранения почти на 22 метра, что выходит за рамки лицензии. В этом году, заверил глава региона Александр Дрозденко, будут обследованы все крупные полигоны Ленобласти.

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Добавим, как сообщало ИА REGNUM, схема обращения с отходами, которую утвердили в ноябре 2016 года, делит Ленинградскую область на 13 технологических зон, в каждой из которых определены источники образования твердых коммунальных отходов, места, оборудованные контейнерными площадками для сбора мусора и лицензированные полигоны для размещения, утилизации и переработки твердых коммунальных отходов.