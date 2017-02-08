В Ленобласти создадут интерактивную карту мусорных свалок

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 14:16 — REGNUM Обследование мусорных полигонов на территории Ленинградской области при помощи квадрокоптеров ляжет в основу интерактивной карты. Об этом сегодня, 8 февраля, на встрече с представителями регионального отделения общественного движения «Народный фронт «За Россию» сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Губернатор напомнил о начале инвентаризации всех полигонов региона с использованием беспилотных летательных аппаратов. Такой метод, по его словам, позволяет определить границы свалки, ее высоту, теплопроводность, установить подъездные дороги и т.д.

В результате власти рассчитывают получить интерактивную карту с фотографиями полигонов, на которой будет также размещена информация о сроке действия лицензии полигона, его размерах, собственнике, текущем объеме ТБО и вместимости.

Предполагается, что впоследствии эта информация вольется в интерактивную карту свалок, которую готовит в рамках проекта «Генеральная уборка» Общероссийский народный фронт.

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Как сообщалось, в Ленобласти ранее запустили обследование полигонов при помощи квадрокоптеров, чтобы не допустить появления второго «Красного Бора». Первым в списке ревизоров оказался полигон ТБО ООО «Новый Свет — Эко» в Гатчинском районе, который, по имеющимся у Александра Дрозденко данным, решил получить лицензию на увеличение высоты складирования, тогда как давно вышел на земли сельхознахначения.

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Напомним, основой проекта «Генеральная уборка» станет открытый сетевой ресурс, на котором будут обозначены все 85 регионов России, привязанные к «Яндекс-картам». «Интерактивная карта свалок» должна стать универсальным инструментом по устранению нарушений при работе полигонов и ликвидации объектов накопленного экологического ущерба.

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