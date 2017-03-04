Вашингтон, 4 марта, 2017, 16:51 — ИА Регнум. Бывший глава Белого дома Барак Обама организовал прослушку здания Trump Tower в Нью-Йорке перед избранием республиканца Дональда Трампа на высший руководящий пост страны. Об этом сообщил сам новоизбранный президент США на своей странице в соцсети Twitter.

U.S. Air Force Дональд Трамп и Барак Обама

«Ужасно! Только что узнал, что Обама прослушивал мои телефонные переговоры в Trump Tower прямо перед победой [на выборах президента США], — написал глава Белого дома. — Ничего не нашел».

Трамп также поинтересовался, законно ли для президента США прослушивать кандидата незадолго до выборов.

«Ставлю, что хороший адвокат может сделать отличное дело на основании того факта, что президент Обама перехватывал мои разговоры в октябре, перед выборами!» — добавил также миллиардер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп победил на президентских выборах в США в ноябре 2016 года. Инаугурация нового главы Белого дома состоялась 20 января 2017 г. в Вашингтоне.

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