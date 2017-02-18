The Hill: «Трамп питается энергией толпы»

Вашингтон, , 04:32 — REGNUM Президент США Дональд Трамп готовится выступить во Флориде «в стиле своей предвыборной кампании» — 18 февраля состоится его выступление перед толпой сторонников в городе Мельбурн, передает The Hill.

«Он питается энергией толпы», — пояснил изданию сотрудник администрации президента, «знакомый с мышлением» Трампа.

Кроме того, «это повод сбежать из Вашингтона… что всегда является хорошей идеей».

Трамп провел почти месяц в Белом доме — его инаугурация состоялась 20 января. Однако за этот месяц президент не смог найти общий язык со своими политическими противниками и журналистским сообществом США. Возможно, именно поэтому Трампу понадобился «прямой разговор» с согражданами.

Как сообщало ИА REGNUM, вчера президент США уже дал большую пресс-конференцию. Пресс-конференция не стала отчетной, а скорее напоминала «битву со СМИ» — львиную долю речи Трампа занимали вопросы доверия граждан к медиа, «фэйковых новостей» про связи с Россией, работы американских изданий на штаб Демократической партии.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп: «Лживые СМИ — враги американского народа!»