Трамп назвал «виновных» в затягивании формирования администрации

Вашингтон, , 09:40 — REGNUM Демократы в Конгрессе США создают «помехи» для работы новой администрации, затягивая процедуры одобрения на государственные посты избранных кандидатов. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил на своей странице в соцсети Twitter.

«Это позор, что полный состав администрации до сих пор не на месте, это самая длинная такая задержка в истории нашей страны, — написал глава Белого дома. — Помехи со стороны демократов!»

Конгресс США на данный момент одобрил лишь 6 кандидатов на руководящие должности в администрации спустя почти 3 недели после инаугурации Трампа. Так, к исполнению своих обязанностей приступили новые министры обороны, внутренней безопасности, транспорта и образования, а также госсекретарь и постоянный представитель США при ООН.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп победил на выборах президента США в ноябре 2016 года. Инаугурация Трампа состоялась 20 января в Вашингтоне.