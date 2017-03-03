Санкт-Петербург, 3 марта, 2017, 14:05 — ИА Регнум. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрит иск против передачи Исаакиевского собора в руки РПЦ. Согласно данным картотеки суда, петербуржец Сергей Бакешин подал иск к Комитету имущественных отношений (КИО) Смольного, который еще в конце декабря 2016 года распорядился готовиться к передаче собора в безвозмездное пользование РПЦ на 49 лет.

Исаакиевский собор

Истец считает незаконным подобное распоряжение, поэтому решил оспорить действия органов исполнительной власти Санкт-Петербурга. Первое заседание по рассмотрению иска назначено на 13 марта.

Напомним, ранее Василеостровский районный суд отказался рассматривать иск 20-ти заявителей к КИО по тому же «делу Исаакия». Они требовали признать незаконным распоряжение о начале процедуры передачи Исаакиевского собора в пользование РПЦ. По их мнению, в своем ответе на депутатский запрос вице-губернатор Санкт-Петербурга Михаил Мокрецов фактически признал, что требуемой по федеральному закону заявки РПЦ с просьбой передать ей собор еще не поступало. Бакешин также указывает на этот аргумент.

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Кроме того, Бакешин отмечает, что КИО не имел права распоряжаться музейным фондом фактически в обход действующего законодательства, так как предметы музейного фонда не отделимы от собора, передавать их религиозным организациям нельзя, к тому же Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» не обладает имуществом «излишним, не используемым или используемым не по назначению», которое город, как собственник, имел бы право изъять.

«Можно много предположений строить, отчего Василеостровский райсуд отказал в первом случае 20-ти истцам, а Смольнинский принял дело к рассмотрению. Возможно, изменилась политическая позиция руководства города или судебной власти, можно предполагать, что судебной власти хотелось, чтобы подобное дело рассматривала легендарная судья Татьяна Матусяк, может быть, заявление коллег было недостаточно подробным», — заявил Бакешин корреспонденту ИА REGNUM.

Напомним, именно Матусяк в прошлом году отказала в иске гражданину, требовавшему от властей города демонтировать доску Маннергейму. Однако недавно удовлетворила иск группы граждан о демонтаже доски Александру Колчаку.

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10 января 2017 года губернатор Георгий Полтавченко объявил, что вопрос о передаче Исаакия РПЦ «уже решен». Это вызвало массовые протесты в городе, противники передачи обеспокоены судьбой музея, который будет фактически ликвидирован, и сохранностью памятника культуры. В конце февраля федеральные информационные агентства сообщили со ссылкой на неназванный источник в Кремле, что Полтавченко якобы не согласовывал передачу Исаакия с президентом РФ Владимиром Путиным, и Москва обеспокоена противодействием петербуржцев. При этом патриарх Кирилл назвал передачу собора «знаком примирения народа».

В структуру ГМП «Исаакиевский собор» входят также Смольный, Сампсониевский соборы и храм Спас-на-Крови. Первые два уже фактически находятся в руках РПЦ. Сейчас в Горизбиркоме Петербурга рассматривают заявку на референдум, который должен определить судьбу Исаакия.