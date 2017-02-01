Заявления РПЦ о передаче Исаакия в Смольном до сих пор нет

Рабочая группа по подготовке к передаче объекта в руки РПЦ начнет работать на следующей неделе

Санкт-Петербург, , 14:18 — REGNUM Официальное обращение Русской православной церкви с просьбой о передаче в ее распоряжение Исаакиевского собора пока не поступило в комитет имущественных отношений (КИО) Санкт-Петербурга. Об этом сегодня, 1 февраля, сообщил глава комитета Александр Семчуков, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Дорожная карта» по передаче Исаакиевского собора РПЦ была создана сотрудниками КИО на основании распоряжения губернатора города Георгия Полтавченко. Губернатора о передаче собора попросил лично глава РПЦ, патриарх Кирилл, сообщили ранее представители Церкви.

«Мы неоднократно выступали по этому вопросу (передачи Исаакиевского собора, — прим.ред.). У нас нет официального заявления. Есть официальное поручение губернатора. На сайте мы опубликовали наш внутренний документ, чтобы как-то осветить ситуацию. Пока изменений нет. Никакого официального документа не поступало. Будет создана рабочая группа, но больше ничего не происходит», — заверил Александр Семчуков.

Рабочая группа по решению вопросов передачи объекта в распоряжение РПЦ начнет работать на следующей неделе, сообщил Семчуков корреспонденту агентства.

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Ранее вице-губернатор Михаил Мокрецов проинформировал, что сейчас по поручению губернатора в городе готовятся «к процедуре будущего рассмотрения заявления о передаче здания Исаакиевского собора в безвозмездное пользование религиозной организации Русской православной церкви (Московский патриархат)». «Работа ведется в соответствии с планом-графиком подготовки к передаче Исаакиевского собора, разработанным по поручению губернатора», — отметил Мокрецов.

План-график разработал КИО, а распоряжение Георгий Полтавченко отдал еще 30 декабря 2016 года. «Непосредственно процедура исполнения закона в отношении Исаакиевского собора будет инициирована после официального заявления», — пояснял вице-губернатор.

Оппоненты передачи собора церкви возмущены тем, что в отсутствии необходимого документа Георгий Полтавченко уже распорядился готовиться к его выполнению. Это решение они попытались оспорить в суде, однако суд не принял иск к рассмотрению.

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Напомним, 10 января стало известно, что власти Петербурга решили передать Исаакиевский собор в распоряжение РПЦ, с сохранением его музейной функции. Согласно распоряжению городского комитета имущественных отношений, Исаакий должны передать Церкви в безвозмездное пользование сроком на 49 лет не позднее первой половины 2019 года. При этом Санкт-Петербург, от лица государства, останется собственником собора.

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