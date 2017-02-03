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В горсуд Петербурга пожаловались на отказ от рассмотрения «дела Исаакия»

Политика
Заявители попытаются отменить решение Василеостровского районного суда

Санкт-Петербург, 3 февраля 2017, 17:43 — REGNUM  В городской суд Санкт-Петербурга подана жалоба на отказ Василеостровского районного суда рассмотреть иск к Смольному о незаконности передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил один из заявителей, депутат петербургского Заксобрания от партии «Яблоко» Борис Вишневский.

«Определение Василеостровского суда никакого отношения к закону не имеет. В нем снова ссылаются на официальное заявление Русской православной церкви о передаче ей Исаакиевского собора — на документ, которого, как известно, в природе нет», — пояснил Вишневский.

3 февраля частная жалоба на определение районного суда была подписана адвокатом Ксенией Михайловой и отправлена в городской суд.

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Ранее 20 заявителей подали иск к комитету имущественных отношений (КИО) Смольного, чтобы признать незаконным распоряжение о начале процедуры передачи Исаакиевского собора в безвозмездное пользование РПЦ, а также все вызванные этим распоряжением действия. По мнению авторов иска, в своем ответе на депутатский запрос вице-губернатор Михаил Мокрецов фактически признал, что к середине января требуемой по федеральному закону письменной заявки РПЦ с просьбой передать ей Исаакиевский собор еще не поступало, в то время как распоряжение КИО было издано еще в декабре 2016 года.

1 февраля глава КИО Александр Семчуков подтвердил, что в отношении передачи Исаакиевского собора «никакого официального документа не поступало», и в своей деятельности чиновники руководствуются только распоряжением губернатора. Как признали ранее представители РПЦ, о передаче Исаакия Георгия Полтавченко попросил патриарх Кирилл.

2 февраля губернатор в ответе на депутатский запрос сообщил, что в настоящее время по его поручению «ведется подготовка к процедуре будущего рассмотрения заявления о передаче здания Исаакиевского собора в безвозмездное пользование РПЦ».

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Напомним, 10 января стало известно, что власти Петербурга решили передать Исаакиевский собор в распоряжение РПЦ, с сохранением его музейной функции. Согласно распоряжению КИО, Исаакий должны передать Церкви в безвозмездное пользование сроком на 49 лет не позднее первой половины 2019 года. При этом Санкт-Петербург, от лица государства, останется собственником собора.

28 января на Марсовом поле состоялась многотысячная встреча граждан, которые выступают против передачи собора, после чего «Единая Россия» в городском ЗакСе инициировала принятия запрета на такие встречи с депутатами, которые пока не требуют согласования с чиновниками.

Читайте ранее в этом сюжете: Отдать Исаакий РПЦ требует закон и Конституция — губернатор Полтавченко

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Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ
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