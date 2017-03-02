Волгоград, 2 марта, 2017, 14:25 — ИА Регнум. На набережной Волгограда реконструируют причальную стенку. Работы планируется провести на участке пассажирского порта длиною свыше 825 метров, расположенном рядом со зданием речного вокзала. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации 2 марта, подпорную стену высотой до 7,9 метра укрепят, а также восстановят бетонные элементы кладки набережной. Проведут специалисты и работы по благоустройству территории.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Центральная набережная Волгорада

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Кроме того, ждёт реконструкция и сети наружного электроснабжения. Предполагается построить новую линию протяженностью около 2,7 километра и дооснастить существующую распределительную подстанцию. Как отметили в обладминистрации, это позволит обеспечить работу фонтанов, кафе, киосков и других объектов набережной, а также канализационной насосной станции.

Проектная документация на все участки реконструкции уже прошла госэкспертизу и получила положительное заключение. Средства на реконструкцию набережной имени 62-й Армии в границах речного порта выделит Минстрой России. Речь идет о сумме в более чем 332 млн рублей. Аукционные процедуры на выполнение работ мэрия города начнет сразу после подписания соглашения с областным комитетом строительства о передаче федеральных средств. Полночью завершить все работы планируется до конца текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, Центральная набережная Волгограда, которая является одной из главных достопримечательностей города-героя, давно нуждалась в обновлении. В плачевном состоянии находятся и причальные стенки, о необходимость реконструкции которых специалисты заявляли еще в 2008 году, признав их аварийными.