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Преображение за 226 млн: Набережную Волгограда ждёт реконструкция

Экономика
Средства выделит федеральный центр
Центральная набережная Волгограда
Никитенко Эмилия © ИА REGNUM
Центральная набережная Волгограда

Волгоград, 2 февраля 2017, 09:46 — REGNUM  Центральная набережная Волгограда будет реконструирована. На эти цели регион получит 266 миллионов рублей. Средства поступят из государственной казны. Распоряжение о предоставлении субсидии подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, передает корреспондент ИА REGNUM 2 февраля.

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В рамках федеральной адресной инвестиционной программы средства Волгоградскому региону выделены впервые, уточнили в областном комитете строительства.

Обустраивать территорию Центральной набережной Волгограда имени 62-й Армии будут в несколько этапов. Первый предусматривает реконструкцию наружного электроснабжения и существующей причальной стенки в границах речного порта. На втором этапе строители займутся благоустройством и озеленением территории.

Отметим, что Центральная набережная, которая считается одним из символов региона, была построена более полувека назад и за это время ни разу капитально не ремонтировалась. На сегодня требованиям современного миллионного города объект не отвечает ни по техническому состоянию, ни по уровню благоустройства.

Как сообщало ИА REGNUM, о плачевном состоянии берегоукрепительных сооружений на Центральной набережной Волгограда прокуратура заявляла еще в 2014 году. Результаты проверки, проведенной надзорным ведомством, оказались неутешительными. Надзорное ведомство через суд потребовало от МУП «Берегоукрепление» провести необходимый ремонт. Еще годом ранее на необходимость отремонтировать гидротехнические сооружения указало Нижне-Волжского управление Ростехнадзора. На прекращении эксплуатации причальной стенки и запрете швартовки теплоходов у здания речного вокзала специалисты настаивали и восемь лет назад. В 2008 году специалисты речпорта после проведенного обследования гидротехнических конструкций причальной линии пришли к выводу, что пассажирские причалы находятся в аварийном состоянии, и это является результатом не только длительной эксплуатации, но и допущенных ошибок при строительстве.

Добавим, что целый ряд недостатков в конструкции причальной эстакады был выявлен еще в 1985 году. Тогда исследования проводил институт «Ленгипроречтранс».

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