Веракрус, Мексика, 2 марта, 2017, 03:00 — ИА Регнум. Полиция города Веракрус в одноименном мексиканском штате обнаружила тела девяти мужчин и двоих женщин со следами пыток, передает Associated Press.

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По информации, предоставленной полицейскими, трупы были обнаружены на окраине города, возле угнанного автомобиля.

Согласно местным СМИ, рядом с телами была оставлена надпись «вы хотите войны — вы получите войну».

Губернатор штата Веракрус Мигель Анхель Юнес назвал убийства «актом варварства» и заявил, что они являются частью войны между наркогруппировками.

Неизвестно, связан ли инцидент с убийствами в начале февраля, когда полиция штата Веракрус обнаружила «некоторое количество» мешков, заполненных частями человеческих тел.

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Криминальная война в Мексике между крупнейшими наркокартелями продолжается уже десять лет. С 2006 года от огнестрельных ранений в Мексике погибло более 100 тыс. человек, причем спада уровня преступности не отмечается.

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По официальной информации, в 2016 году в Мексике было совершено 20 789 убийства, на 3755 больше, чем в 2015 году. Во многих штатах рост криминальных убийств просто «головокружительный». Так, в штате Колима число убийств за год выросло в три раза, в штате Веракрус — в два раза. В штате Чиуауа убийств стало больше на 65% процентов, в штате Мичоакан — на 42%, в Нижней Калифорнии — на 30%.

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