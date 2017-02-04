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Криминальных убийств в Мексике стало еще больше

Общество
Темп роста криминальных убийств является самым высоким с 2010 года

Мехико, 4 февраля 2017, 01:12 — REGNUM  Согласно последним статистическим данным, число криминальных убийств в Мексике за 2016 год выросло на 22% по сравнению с предыдущим годом, передает Associated Press 4 февраля.

По сообщению Министерства внутренних дел Мексики, в 2016 году в стране совершено 20 789 убийства, в 2015 году — 17,034 убийства.

При этом во многих штатах рост криминальных убийств просто «головокружительный». Так, в штате Колима число убийств за год выросло в три раза, в штате Веракрус — в два раза. В штате Чиуауа убийств стало больше на 65% процентов, в штате Мичоакан — на 42%, в Нижней Калифорнии — на 30%.

По словам аналитика по вопросам безопасности Алехандро Хоупа, национальный темп роста криминальных убийств является самым высоким с 2010 года, когда он составил 28% по сравнению с уровнем 2009 года.

«Это может быть связано с очень многими факторами, — считает Хоуп. — Это появление новых преступных группировок, это реактивация конфликтов между картелем Синалоа и его противниками, это и расширение картеля Халиско».

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