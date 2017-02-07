В Мексике обнаружено «некоторое количество» мешков с расчлененными телами
Веракрус, Мексика, 7 февраля 2017, 04:59 — REGNUM Полиция мексиканского штата Веракрус обнаружила «некоторое количество» мешков, заполненных частями человеческих тел, передает Associated Press 7 февраля.
Об обнаружении человеческих останков сообщил губернатор штата Мигель Ангес Юнес, который подтвердил проведение операции полиции. Точное число погибших, которым могли принадлежать останки, неизвестно.
Напомним, штат Веракрус, наряду со штатами Мичаокан и Халиско, несколько лет охвачен между наркокартелями. За последний год число криминальных убийств в штате выросло в два раза.
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