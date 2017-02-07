В Мексике обнаружено «некоторое количество» мешков с расчлененными телами

Веракрус, Мексика, , 04:59 — REGNUM Полиция мексиканского штата Веракрус обнаружила «некоторое количество» мешков, заполненных частями человеческих тел, передает Associated Press 7 февраля.

Об обнаружении человеческих останков сообщил губернатор штата Мигель Ангес Юнес, который подтвердил проведение операции полиции. Точное число погибших, которым могли принадлежать останки, неизвестно.

Напомним, штат Веракрус, наряду со штатами Мичаокан и Халиско, несколько лет охвачен между наркокартелями. За последний год число криминальных убийств в штате выросло в два раза.

Читайте ранее в этом сюжете: Криминальных убийств в Мексике стало еще больше