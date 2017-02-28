Волгоград, 28 февраля, 2017, 10:51 — ИА Регнум. В Волгограде строительство и реконструкция объектов, которые готовятся принять гостей и участников чемпионата мира по футболу-2018, в целом будут завершены к началу следующего года. Отставаний по срокам на сегодня нет, работы ведутся согласно утвержденному графику. Такую информацию накануне на заседании временной комиссии областной думы по подготовке и проведению матчей мундиаля озвучил председатель профильного комитета областной администрации Аркадий Грушко. Об этом ИА REGNUM сообщил в пресс-службе законодательного органа региона 28 февраля.

Stroytransgaz.ru Строящийся стадион «Волгоград Арена»

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В частности, к экватору подходит возведение крупнейшего сооружения программы — футбольного стадиона «Волгоград Арена» на 45 тысяч зрительских мест. На сегодня основные монолитные работы окончены, также выполнен монтаж колонн компрессионного кольца, наружных лестниц и подпорных стенок. Монтируются конструкции фасада, кровли, входных групп, инженерные коммуникации. На объекте задействованы 1,3 тыс. человек и 75 единиц техники.

Часть объектов уже полностью завершена — построены две больших гостиницы, вертолетная площадка и терминал международных авиалиний.

К чемпионату подготовят и три тренировочные площадки. Их создадут на базе стадионов «Зенит», ВГАФК и «Олимпия», которые будут реконструированы.

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Гостиницы, санатории, базы отдыха Волгограда, близлежащих городов и районов готовятся разместить более 23 тысяч приехавших на чемпионат участников соревнований и туристов.

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Значительно обновится транспортная инфраструктура. Всего в рамках программы подготовки к ЧМ-2018 запланирован ремонт десяти ключевых дорог. Работы на четырех трассах уже выполнены.

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Также к ЧМ-2018 в Волгограде будет сооружено четыре крупных объекта водоснабжения, водоотведения, водоочистки и электроснабжения. Запланирован капитальный ремонт 103 фасадов многоквартирных домов и благоустройство придорожных территорий.

Всего запланировано 65 мероприятий.

Добавим, что ход подготовки Волгограда к ЧМ-2018 проверили и главные медики FIFA. Медицинский директор FIFA Эфраим Крамер, а также директор департамента медицинского обслуживания и допинг-контроля АНО «Оргкомитет «Россия-2018» Алексей Плесков и его заместитель посетили город-герой 26 февраля. Члены делегации осмотрели как сам стадион «Волгоград Арена», так и маршрут движения от мобильного медицинского пункта к центральной лестнице, площадку фестиваля болельщиков, клиническую больницу № 25 и медицинский пункт аэропорта. По итогам визита было озвучено, что подготовка медицинской инфраструктуры Волгоградской области к мундиалю проходит в соответствии с графиком.

Как сообщало ИА REGNUM, побывал в Волгограде с инспекционной поездкой и заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко. Ключевые объекты подготовки к проведению матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в городе на Волге он осмотрел в декабре прошлого года. Увиденным высокопоставленный гость остался доволен.

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