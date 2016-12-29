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Гостиницу-долгострой в центре Волгограда лишат права принимать гостей ЧМ

Экономика
Объект исключат из списка принимающих гостей мундиаля гостиниц
Строящаяся гостиница в Волгограде
Никитенко Эмилия © ИА REGNUM
Строящаяся гостиница в Волгограде

Волгоград, 29 Декабря 2016, 14:12 — REGNUM  Гостиница, которая возводится в центре Волгограда на Предмостной площади, будет исключена из списка объектов к чемпионату мира по футболу, матчи которого пройдут, в том числе, и в областном центре в 2018 году. Об этом накануне на встрече с редакторами ведущих районных и региональных, а также представителями федеральных средств массовой информации заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

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Подготовку Волгограда к ЧМ проверяет директор оргкомитета «Россия-2018»

Как пояснил глава региона, причина такого решения — невыполнение подрядчиком взятых обязательств по срокам возведения гостиничного комплекса. Судьба гостиницы-долгостроя будет решена в ближайшее время.

Место исключенного объекта в списке займет другая гостиница, уже возведенная в Центральном районе города.

Напомним, критике ход строительства гостиницы на Предмостной площади подверг заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко в ходе инспекционной поездке по объектам к чемпионату мира по футболу в Волгограде. Высокопоставленный гость посетил две строящиеся гостиницы — «На Предмостной» и «Хилтон Гарден Инн». Если возведение первого объекта вызвало массу вопросов, то второй почти готов, здесь завершаются отделочные работы, идет оснащение отеля оборудованием.

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Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Волгограде подготовка к приему матчей чемпионата мира по футболу в 12 018 году идет полным ходом. Приводится в порядок дорожно-транспортная инфраструктура, ведутся работы по берегоукреплению и строительству рокадной дороги. Отставаний от графика нет. Между тем, в ходе последнего визита Виталий Мутко обратил внимание на необходимость наращивания темпов работ по реконструкции терминалов аэропорта, подготовке тренировочных площадок для команд-участниц ЧМ-2018. Строителям стадиона «Волгоград Арена» поставлена задача активизировать работу по возведению вантовых конструкций, чтобы специалисты смогли в мае 2017 года приступить к работам по созданию футбольного поля.

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