Дамаск, 28 февраля, 2017, 02:10 — ИА Регнум. Теракт в сирийском Хомсе, который унес жизни 42 человек, осуществила группировка «Тахрир аль-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Боевики

Согласно заявлению главаря террористической организации Абу Мохаммада аль Голани, нападение, организованное его боевиками, «было только началом», и страну ожидает серия терактов.

«Режим понимает только язык силы и крови», — считает главарь террористов.

Главарь террористов также заявил, что целью теракта было воздействие на переговорный процесс по Сирии — во время атаки в Женеве проходили переговоры между правительством Сирии и «умеренной оппозицией».

«Может быть, это станет уроком для некоторых из этих политиков в Женеве и до этого в Астане», — сказал аль-Голани.

Как сообщало ИА REGNUM, теракт в Хомсе был осуществлен 26 февраля — начиненный взрывчаткой автомобиль был подорван рядом со штаб-квартирой службы государственной безопасности и зданием военной разведки. В результате теракта погибли 42 человека, в том числе начальник отделения военной безопасности по провинции Хомс Хасан Даабуль, десятки людей получили ранения.

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Напомним, группировка «Хайят Тахрир аль-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) образовалась в Сирии в конце января на основе «Джебхат Фатх аль-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), бывшей «Джебхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая считалась сирийским отделением «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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В настоящий момент группировка является одной из двух крупнейших террористических организаций, действующих в Сирии. Второй является «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая включает в себя местное отделение «Фронта Аль-Акса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Две группировки регулярно вступают в боестолкновения друг с другом, с правительственными войсками и «умеренной оппозицией». На террористические организации не распространяется режим прекращения огня, гарантами которого являются Россия, Турция и Иран.

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