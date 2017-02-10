Правительству Сирии объявила войну «новая» террористическая группировка

Дамаск, , 01:36 — REGNUM Главарь группировки «Хайят Тахрир аль-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Хашем аль-Шейх выпустил первое видеообращение к сторонникам и противникам, в котором призвал к возобновлению войны с правительством Сирии, передает Reuters.

«Мы заверяем наших людей, что мы начали наш проект. Мы возобновляем нашу военную акцию против преступного режима, и мы будем громить их казармы и позиции и вести новую битву за освобождение», — сообщает главарь группировки.

Главарь террористов также уточнил, что джихадисты намерены «освободить всю Сирию» и «расстроить заговоры» лидеров группировок, которые пошли на мирные переговоры с правительством.

Группировка «Хайят Тахрир аль-Шам» образовалась в Сирии на основе «Джебхат Фатх аль-Шам», бывшей «Джебхат ан-Нусры», которая считалась сирийским отделением «Аль-Каиды» (организации, деятельность которых запрещена в РФ).

Журналисты сообщают, что за последние недели к группировке присоединились «тысячи джихадистов» из группировок так называемой «умеренной оппозиции», недовольных тем, что их бывшие лидеры пошли на переговоры с правительством Сирии после установления в стране режима прекращения огня в январе месяце при содействии России, Турции и Ирана.

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