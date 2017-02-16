Террористические группировки в Сирии сражаются друг с другом

Дамаск, , 12:55 — REGNUM Боевики-исламисты, противостоящие законному правительству Сирии, казнили большое число представителей сирийской оппозиции, принадлежащих к другим группировкам, сообщает Reuters.

Так, части, связанные с группировкой «Джунд Аль-Акса» — филиал «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), казнили более 150 других боевиков в деревне Хан Шейхоун, что к югу от провинции Идлиб, заявила служба мониторинга США SITE.

Десятки расстрелянных были членами Свободной армии Сирии (САС), остальные принадлежали к объединению «Тахрир аль-Шам» — группировке, связанной с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Террористическая группировка «Джунд Аль-Акса» считается идеологически близкой к «Исламскому государству» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), главному конкуренту боевиков из «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, противостояние боевиков террористических группировок «Джунд Аль-Акса» и «Тахрир аль-Шам» обострилось неделей ранее, в результате чего в столкновениях между ними были убиты сотни боевиков.