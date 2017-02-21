Ростов-на-Дону, 21 февраля, 2017, 19:15 — ИА Регнум. Бывшим работникам обанкротившейся группы компаний «Кингкоул» в феврале выплачено уже 32 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM 21 февраля в пресс-центре ОАО «Региональная корпорация развития», в числе получателей — шахтеры УК «Алмазная». Им за декабрь 2015 года перечислено 6,3 млн рублей.

Maxpixel.freegreatpicture.com Шахтер

Накануне горнякам ЗАО «Ростовгормаш» за апрель — июнь 2016 года было перечислено 650 тыс. рублей, за июль-сентябрь 2016 года — 3,8 млн рублей и за октябрь-декабрь прошлого года — 274 тыс. рублей. Также продолжаются выплаты работникам ООО «СпецУглеСтрой». И были возобновлены выплаты шахтёрам «Алмазной».

Шахтёрам Ростовской области перечислено более 14 млн рублей

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на прошедшей неделе губернатор Ростовской области Василий Голубев встретился с инициативной группой шахтёров. По его словам, в феврале «Региональная корпорация развития» выплатит шахтёрам 50 млн рублей заемных средств.

«В марте и апреле выплаты продолжим, выделяя на это ежемесячно по 50 млн рублей. Средства рассчитываем получить в результате продажи имущества компании-банкрота», — заявил глава региона.

По словам губернатора, полностью проблему с задолженностью планируется решить ‪к 1 июля 2017 года‬.

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