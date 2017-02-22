София, 22 февраля, 2017, 10:51 — ИА Регнум. Если «Газпром» подписал со швейцарской компанией Allseas Group контракт на прокладку второй нитки морского участка газопровода «Турецкий поток», предназначенной для европейских потребителей, то велика вероятность того, что Россия все-таки построит это ответвление. Это означает для Турции, что она становится значимым транзитным государством. К тому же востребованность российского голубого топлива на европейском рынке не вызывает сомнений. Об этом сегодня, 22 февраля, заявил директор Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов ИА REGNUM .

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Напомним, что ранее компания South Stream Transport заключила с швейцарской компанией Allseas Group контракт на прокладку второй нитки морского участка «Турецкого потока». Продолжительность второй нитки «Турецкого потока» составит 900 километров. Для прокладки трубы будет использовано крупнейшее в мире строительное судно — Pioneering Spirit. Первую нитку газопровода той же продолжительности также строит Allseas Group.

«Эта новость достаточно значима, потому что у нас по второй нитке межправсоглашение есть, но нет твердых обязательств эту нитку строить. Если все-таки «Газпром» подписал контракт, то это означает, что с высокой степенью вероятности «Газпром» настроен эту нитку строить. Турция, естественно, двумя руками «за».

Тут есть тонкий момент. Он связан с тем, что если мы строим вторую нитку «Турецкого потока», то тогда необходимости строить ответвление в Болгарию нет. Это означает, что Турция будет транзитной страной, и Греция, Балканы будут брать газ на турецко-греческой границе», — отметил эксперт, добавив, что в случае реализации еще нескольких проектов, например, «Посейдон», определенные объемы газа будут идти и в Италию.

По словам Симонова, когда «Газпром» заключил первый контакт с Allseas Group и опцион на строительство второй нитки, то казалось, что это своего рода намек Болгарии на то, что если она хочет быть транзитером российского газа, то София срочно должна выдвигать четкие предложения. Россия может построить трубопровод таким образом: две нитки из-под Анапы пойдут к территориальным водам Турции. Далее одна нитка — в Турцию, вторая — в Болгарию. Такой вариант возможен, объяснил директор ФНЭБ.

«Но в целом я не исключаю, что у Болгарии еще какой-то шанс есть. Путин прямо говорил, что мы от Болгарии ждем какого-то железобетонного предложения. Если они будут, мы рассматриваем. Если нет, то времени мало. У нас есть четкий дедлайн. Мы не можем тянуть с этими трубами, потому что у нас 1 января 2020 года заканчивается транзитный договор с Украиной. Нам нужно быть к этому готовыми. Все задуманные обходные газопроводы нужно реализовать к этому времени. Даже раньше, потому что покупатели должны видеть, что трубы готовятся», — подчеркнул аналитик.

Кроме того, для Allseas Group, которая будет прокладывать обе нитки «Турецкого потока», непринципиально, как прокладывать трубы: в Турцию или в Болгарию. Дело в том, что на две трети эти трубы совпадают. Поэтому с экономической точки зрения строить две трубы сразу — это и экономнее, и удобнее в техническом плане. Пока будет строиться газопровод до российско-турецкой морской границы, одна труба точно пойдет в Турцию, а другая еще может уйти в Болгарию. К тому же в этой стране еще остались российские трубы от другого проекта. Так, с политической точки зрения контракт между South Stream Transport и Allseas Group — это очередной намек болгарской стороне озвучить какие-либо четкие предложения.

Что касается востребованности российского газа по этому маршруту, то, по словам Константина Симонова, вторая нитка «Турецкого потока» просто жизненно необходима Европе, так как сегодня спрос на голубое топливо из РФ растет. Это означает, что спрос диктует конъюнктуру. Российский газ пока не замещаем на европейском рынке.

«Мы эти объемы собираемся перенаправить с украинского транзита на «Турецкий поток». Этот газ продан уже. Это греческий рынок, это балканский рынок, это болгарский тоже рынок, итальянский частично», — обратил внимание эксперт.

Он добавил, что Москва прекрасно понимает, что с этим проектом могут быть сложности, связанные со строительством инфраструктуры по территории Европейского союза. ЕС может вставлять палки в колеса, но на нашей стороне есть фактор спроса. Доказательством тому служит пример с газопроводом OPAL, когда ЕК разрешила «Газпрому» увеличить загрузку трубопровода.

«Когда спрос есть, европейская бюрократия бессильна, потому что оставить все население замерзать никто не хочет», — заключил аналитик.

Ранее ИА REGNUM также писало, что 15 февраля на бизнес-форуме в болгарской Варне атташе по торговле РФ в Болгарии Игорь Илингин заявил, что «Южный поток», приостановленный в 2014 году из-за неконструктивной политики ЕС, может быть реализован. Илингин напомнил о словах президента о том, что для разморозки проекта российской стороне необходимы «железобетонные гарантии» Софии. Как отмечал генеральный директор Фонда энергетического развития Андрей Листовский, болгарская сторона явно заинтересована в возобновлении проекта, так как «хочет перетянуть на себя часть украинского транзита».