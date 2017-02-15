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«Южный поток»: Болгария хочет перетянуть на себя часть украинского транзита

Экономика
Возобновление реализации газопровода возможно, но России нужны твердые гарантии

София, 15 февраля 2017, 14:15 — REGNUM  Россия этой зимой ясно дала понять, что транзит газа через Украину по завершению контракта может прекратиться. В связи с этим Южная Европа, в частности Болгария, хочет обезопаситься в энергетическом плане и перетянуть на себя часть транзита. Речь идет возобновлении проекта строительства газопровода «Южный поток». Россия готова на это пойти, однако занимает теперь гораздо более взвешенную и жесткую позицию, заявил ИА REGNUM сегодня, 15 февраля, генеральный директор Фонда энергетического развития Андрей Листовский.

Он напомнил, что неделю назад президент РФ Владимир Путин, выступая по поводу «Южного потока», сказал, что российская сторона готова его возобновить, но при гарантиях того, что деньги опять не пропадут, как они пропали, когда Болгария неожиданно отказалась от реализации. Тогда Москва уже строила подходы к трубе, закупала трубы, некоторое время простаивали амбары. В итоге Россия понесла огромные убытки.

«Эта зима показывает, что у России очень серьезные намерения по поводу прерывания транзита через Украину, рассматриваются разные пути. Понятно, что Южная Европа заинтересована переключить часть потока на себя. Во-первых, это рабочие места. Во-вторых, это плата за транзит и энергообеспечение более безопасные.

Поэтому да, все теоретически готовы к тому, чтобы возобновить движение по «Южному потоку». Но у России здесь более жесткая позиция стала, обоснованная. Россия готова возобновить, но при жестких гарантиях того, что деньги не пропадут, все согласования будут заранее сделаны. Все штрафные санкции, если будет опять разрыв, не упадут снова на Россию. Такая позиция. Очень рациональная, экономически целесообразная и политически обоснованная», — отметил эксперт.

Сегодня на бизнес-форуме в болгарской Варне атташе по торговле РФ в Болгарии Игорь Илингин заявил, что «Южный поток» приостановленный в 2014 году, может быть реализован. Илингин напомнил о словах президента о том, что для разморозки проекта российской стороне необходимы «железнобетонные гарантии» Софии.

В то же время атташе по торговле сказал, что российские инвесторы проявляют большой интерес и к другим проектам, которые можно реализовать в порту Варны. Дело в том, что этот порт благодаря своему выгодному расположению приносит хорошую прибыль.

Строительство газопровода «Южный поток» по дну Чёрного моря из Анапского района в болгарский порт Варну мощностью 63 млрд кубометров газа в год была прекращена в 2014 году по инициативе России из-за конструктивной позиции Евросоюза. На Болгарию было оказано давление со стороны Запада. Газопровод должен был пройти по территории Болгарии, Сербии, Венгрии. Позднее Россия и Турция договорились о строительстве «Турецкий поток».

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Газопроводы «Южный поток» / «Турецкий поток»
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