Бишкек, 20 февраля, 2017, 18:05 — ИА Регнум. «Россия заинтересована в том, чтобы Киргизия развивала свою промышленность и обеспечивала рабочие места в республике для своих трудящихся», — заявила заведующая сектором Центра постсоветских исследований Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений РАН Елена Кузьмина, выступая на форуме «Молодежь. Инновации. Будущее». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 20 февраля, в пресс-службе международного фонда «Евразийцы — Новая волна».

Kgrk.kg Кара-Балтинский горнорудный комбинат, Киргизия

По словам эксперта, киргизско-российское сотрудничество позволило в значительной степени снизить социальное напряжение и решить ряд экономических проблем, которые негативно влияют на положение молодежи.

«Мы близки не только с точки зрения истории, но и с экономической. Мы являемся членами Евразийского экономического союза. Россия продолжает выступать крупным экономическим партнером Киргизии. К примеру, доля Китая в 2016 году составила 16,8% в киргизской экономике, в то время, как российская доля на 16% больше. Несмотря на сокращение макроэкономических показателей, наше взаимодействие сильно. Так, $62 млн (3,57 млрд рублей) — это официальные показатели накопленных инвестиций киргизстанцев в России», — сказала она.

Также аналитик напомнила и о «скрытых инвестициях» со стороны Российской Федерации, к числу которых относятся обучение киргизстанских студентов, беспошлинная торговля нефтепродуктами и модернизация газораспределительной системы страны «Газпромом».

«Нельзя забывать и о Российско-Киргизском фонде развития, который выделяет деньги только на развитие производства. Общая сумма кредитов в 2016 году превысила $200 млн (более 11,52 млрд рублей). Фонд за два года снизил процентные ставки по кредитам. Сначала было 7%, сейчас — 4%. Обычные банки выдают займы как минимум под 18%», — уточнила Кузьмина.

В свою очередь вице-президент Евразийского экономического клуба ученых, эксперт Аналитического центра при правительстве России Михаил Федоров заострил внимание на вопросах, касающихся участия молодежи в формировании инвестиционной и инновационной политики.

«Как молодым людям сориентироваться? Сегодня активно меняется финансовая политика. А любая инновационная политика нуждается в инвестициях. Их дают банки — примерно 40%. Так 1,3 трлн рублей уходит на инвестиции в России. Второй пункт — деньги населения. Участие населения в работе фондовых рынков обязательно. В наших странах — России и Киргизии, население финансирует лишь 0,3% — 0,5% от своих доходов, отсюда и стагнация. Мы должны вместе с вами решать эти трудности», — подчеркнул он.

Депутат парламента Киргизии Ирина Карамушкина отметила важность сохранения безопасности в странах Евразийского экономического союза, высказав при этом мнение, что «сейчас нет нужды в учреждении какой-либо новой организации, нацеленной на усиление стабильности в мире, поскольку ОДКБ и ШОС уже доказали свою эффективность».

«А страны, которые формировали ЕАЭС, одновременно являются членами этих организаций. Между Россией и Киргизией была создана солидная договорная база. Причем не только в социально-экономической сфере, но и в вопросах военно-технической сферы и безопасности. Это очень важно, поскольку усиливаются угрозы, такие как терроризм и религиозный экстремизм», — констатировала народная избранница.

ИА REGNUM напоминает, что 8 мая 2015 года лидеры Армении, Белоруссии, Казахстана и России, а также президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подписали договор о вступлении этой среднеазиатской страны в Евразийский экономический союз. 12 августа 2015 года была упразднена киргизско-казахстанская таможенная граница, после чего Киргизская Республика стала полноправным участником ЕАЭС.