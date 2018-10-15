Москва, 20 февраля, 2017, 17:16 — ИА Регнум. Без привлечения профессионального сообщества к задачам реформирования библиотечного дела, которое бесспорно необходимо, любое реформирование невозможно, уверен генеральный директор Национального информационно-библиотечного Центра ЛИБНЕТ, заслуженный работник культуры РФ, почетный член Российской библиотечной ассоциации Борис Логинов. Об этом он заявил 20 февраля в ходе круглого стола «Какие библиотеки нужны России», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Leonrid Уличная библиотека в Малоярославце

По его словам, недостатки в работе библиотек — не причина для того, чтобы их уничтожать. «Боязнь контакта власти и общественности, она, на мой взгляд, выглядит странно. Она выглядит таким образом, будто мы враги», — подчеркнул Логинов.

В своем выступлении он отметил, что профессиональное сообщество знает и о недостатках своей работы, и о путях их преодоления, поэтому и вызывает недоумение нежелание властей прислушиваться к тем, кого власти так лихо реформируют.

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Что же касается собственно путей по выводу отрасли из кризиса, то их Логинов видит в кооперации, благо развитие средств электронной коммуникации позволяет это сделать. В современной ситуации стоило бы объединить библиотеки в единую систему, что позволит рационализировать имеющиеся и возможные отрасли деятельности, а это в свою очередь позволит государству не слишком затратно развивать библиотечное дело в стране и дальше.

«Я вижу, что перспективы развития всей библиотечной сферы заключаются не в интеграции библиотек в один проект, а это сотрудничество всех библиотек через коммуникационные сети. Но это сотрудничество. И чем нас больше, тем лучше», — заключил специалист.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе дискуссии на круглом столе «Какие библиотеки нужны России» свою обеспокоенность предстоящим объединением РГБ И РНБ выразили представители библиотечного сообщества страны. По их словам, желание чиновников управлять библиотечным делом без самих библиотекарей вызывает глубокое непонимание специалистов. Также отмечается, что отрасль не первый год находится в глубоком, затяжном кризисе. И объединение РГБ И РНБ в библиотечном сообществе оценивают как очередной удар по отрасли.

Подробности читайте здесь: «Реформы библиотечного дела для общества даром не проходят»

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