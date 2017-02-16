Петербуржцы просят Медведева сохранить РНБ

Санкт-Петербург, , 16:39 — REGNUM В Санкт-Петербурге создан общественный комитет спасения Российской национальной библиотеки (РНБ), выступающий против объединения ее с московской Российской государственной библиотекой (РГБ). Об этом сообщил историк и журналист Даниил Коцюбинский, передает корреспондент ИА REGNUM.

Комитет уже направил письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву, в котором говорится об «истреблении объектов культуры», происходящем в Северной столице.

«Угроза фактического разорения нависла над старейшей публичной библиотекой страны — Российской национальной библиотекой. Генеральный директор Российской национальной библиотеки А.И. Вислый без консультации с библиотечной и научной общественностью Петербурга внес на рассмотрение правительства план объединения РНБ и РГБ. Сотрудники РНБ, требовавшие гласного рассмотрения этого плана, подвергаются давлению. Библиограф Т.Э. Шумилова была уволена, абсурдные обвинения были предъявлены ее коллеге Н.Л. Елисееву. Также речь идёт о грядущих массовых сокращениях квалифицированных сотрудников РНБ. Всё это крайне опасно для будущего библиотеки, а значит, создаёт угрозу не только для российской, но и мировой науки и культуры в целом, учитывая масштаб и значение петербургской Публичной библиотеки. Кроме того, всё это создает крайне нездоровую обстановку и в библиотеке, и в городе в целом», — пишут авторы письма главе правительства.

По мнению общественного комитета, директор РНБ Александр Вислый своими действиями объективно провоцирует кризисную ситуацию, при этом не пользуется авторитетом в Петербурге. Комитет требует отставки Вислого, а также гласного и профессионального обсуждения планов развития РНБ. Кроме того, общественники заявляют, что Татьяна Шумилова должна быть немедленно восстановлена в должности, а давление на других сотрудников библиотеки необходимо прекратить.

«Мы будем бороться за выполнение наших требований и за сохранение Российской национальной библиотеки в ее прежнем статусе до тех пор, пока угроза, нависшая над ней, не будет полностью устранена», — подчеркивают общественники.

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Накануне петербургское Законодательное собрание направило обращение министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой остановить слияние РНБ и РГБ без тщательного анализа ситуации. Пресс-служба Минкультуры заявила, что волнения вокруг предполагаемого объединения библиотек — это «борьба с ветряными мельницами», так как подобное решение якобы еще не принималось. «Когда министр подпишет приказ, будет уже поздно что-то делать», — прокомментировали в ЗакСе.

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Кроме того, 15 февраля против слияния РНБ и РГБ выступила Санкт-Петербургская ассоциация социологов. «Данное решение было принято кулуарно, без консультаций с научным сообществом России и без должной оценки ужасающих последствий для научной жизни нашего города», — отметили социологи.

Против подобного решения высказывались главный научный сотрудник Научного центра исследований книжной культуры РАН Юрий Столяров, научный руководитель Библиотеки Академии наук Валерий Леонов и профессор СПбГИК Аркадий Соколов, а также библиотекари, библиографы, писатели, журналисты и филологи. В Петербурге продолжаются публичные акции протеста.

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