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Депутаты Петербурга просят Мединского препятствовать слиянию РНБ и РГБ

Политика
За проект обращения проголосовали 47 парламентариев

Санкт-Петербург, 15 февраля 2017, 10:53 — REGNUM  Петербургский парламент сегодня, 15 февраля, обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой остановить слияние Российской национальной библиотеки и Российской государственной библиотеки, передает корреспондент ИА REGNUM.

Депутаты отмечают, что объединение РНБ с РГБ может привести к тому, что петербургская «Публичка» лишится обязательных экземпляров книг, находящихся в северной столице, и к другим административным и структурным проблемам. По мнению петербургского парламента, Мединский должен остановить слияние «без всесторонней взвешенной оценки и учета мнения ведущих ученых и признанных специалистов России, библиотечной общественности и работников библиотечной сферы».

Обращение поддержали 47 депутатов. «Это будет третий случай, когда ЗакС высказывает консолидированную позицию, надеюсь, что в этот раз результат будет лучше, чем в предыдущие — я имею в виду объединение Цирка на Фонтанке с Росгосцирком и ликвидацию предприятия для трудных подростков «Новое поколение», — заметил депутат от «Партии роста» Максим Резник.

Он возмутился тем, что библиограф РНБ Татьяна Шумилова, трудившаяся в учреждении 32 года, недавно лишилась работы. «Уволена за участие в пресс-конференции и высказывание своей позиции, и кем? Московским гастарбайтером господином Вислым», — сказал Резник.

По мнению «яблочника» Михаила Амосова, возможное слияние РНБ и РГБ отражает общую тенденцию на ликвидацию некоторой самостоятельности петербургских учреждений. «Это попытки сделать один центр, оно так всегда удобней, когда нет соревнования между учреждениями. Так дойдет до того, что наши университеты начнут превращаться в филиалы московских, это очень опасная тенденция, мы должны всячески ей противодействовать», — сказал Амосов.

Напомним, сообщения о предстоящем объединении двух библиотек — московской и петербургской — вызвали крайне негативную реакцию у библиотечного, музейного и научного сообщества. Профессионалы подчеркивают, что реализация проекта приведет к фактическому уничтожению РНБ. В то же время исполняющий обязанности директора РГБ Владимир Гнездилов заявил, что речь идет лишь об устранении дублирования и создании единой электронной библиотеки.

Библиограф Татьяна Шумилова была уволена после того, как публично раскритиковала слияние двух библиотек. В северной столице продолжаются публичные акции протеста против объединения библиотек. Так, в минувшие выходные у здания РНБ граждане раздавали петербуржцам книги, а также организовали пикеты с плакатами «Публичке — Шумилову, Петербургу — Публичку», «Библиотека важнее, чем губернатор», «Книги — в Петербург, губернатора — в Москву», «Люди, заберите книги, Москва и их отберет» и другими.

Читайте ранее в этом сюжете: Депутаты Петербурга напишут Мединскому о недопустимости слияния РНБ и РГБ

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