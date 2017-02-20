Душанбе, 20 февраля, 2017, 15:59 — ИА Регнум. Аэропорт Ташкента сегодня утром, 20 февраля, уведомил таджикскую авиакомпанию «Сомон Эйр» об отказе принять первый рейс из Душанбе. Об этом сообщает ИА «Азия-Плюс» со ссылкой на пресс-службу компании.

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При этом узбекская сторона никак не объяснила причину отказа.

В компании отметили, что первым регулярным рейсом из таджикской столицы в узбекскую должны были вылететь 26 пассажиров. Компания возместила затраченные на билеты средства, некоторым билеты были переоформлены на рейс Душанбе — Ходжент.

Напомним, что сегодня должен был состояться первый за 25 лет регулярный авиарейс Душанбе — Ташкент. Ранее соответствующие договоренности были достигнуты авиационными властями двух стран. 10 февраля из Душанбе в Ташкент вылетел первый технический рейс, тогда в столицу Узбекистана направились представители Душанбинского аэропорта, руководство «Сомон Эйр», таджикские журналисты и 14 пассажиров.

Прямое воздушное сообщение было прервано еще в 1992 году. Его восстановление наблюдатели расценивают как сближение Таджикистана и Узбекистана, двусторонние отношения которых с обретением ими независимости оценивались как наиболее сложные в регионе. Отметим, что между соседствующими государствами все еще действует визовый режим, а также заминирована государственная граница.