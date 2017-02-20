Абу-Даби, 20 февраля, 2017, 14:56 — ИА Регнум. Российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 «Триумф», которые считаются одними из самых эффективных комплексов ПВО в мире, заинтересовали Турцию. Об этом, как передает РИА «Новости», заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов на выставке «Айдекс-2017».

Дарья Антонова ИА REGNUM ЗРК С-400 «Триумф»

«Переговоры (между РФ и Турцией) идут, — говорит он. — Сейчас прорабатывается вопрос финансирования».

Отметим, что глава «Ростеха» пока не стал разглашать возможные параметры соглашения между двумя странами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 февраля заместитель директора ФСВТС Владимир Дрожжов сообщил, что контракт на поставку новейших российских зенитных ракетных комплексов С-400 в Индию может быть заключен в ближайшее время.

Он уточнил, что по данному вопросу стороны ведут контрактные переговоры, а подписание контракта может состояться до конца 2017 г.

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