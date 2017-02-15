Москва и Нью-Дели ведут переговоры о поставках ЗРК С-400 в Индию

Межправительственное соглашение по этому вопросу было подписано в октябре 2016 года

Москва, , 18:14 — REGNUM Контракт на поставку новейших российских зенитных ракетных комплексов С-400 в Индию может быть заключен до конца 2017 года, сообщил журналистам заместитель директора ФСВТС Владимир Дрожжов.

В октябре 2016 года на саммите «Россия-Индия» уже было подписано межправительственное соглашение о поставках в Индию ЗРК большой дальности С-400 «Триумф».

Сейчас по данному вопросу ведутся контрактные переговоры, а подписание контракта может состояться до конца 2017 года.

По словам Дрожжова, в данный момент преждевременно говорить о количестве комплексов, необходимых индийской стороне.

Напомним, на сегодняшний день контракт на закупку зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф», считающихся самыми эффективными системами ПВО в мире, уже подписан Китаем.

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