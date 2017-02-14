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«Ростех» планирует подписать контракт на поставку С-400 в Индию в 2017 г

Экономика
«Желающих много»

Нью-Дели, 14 февраля 2017, 09:25 — REGNUM  Подписание контракта на поставку зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 («Триумф») в Индию ожидается в 2017 году. Об этом, как передает «Коммерсантъ», сообщил директор по международному сотрудничеству и региональной политики «Ростеха» Виктор Кладов, который возглавляет делегацию РФ на открывшейся в Индии выставке «Аэро Индия 2017».

«Желающих много, — говорит Кладов. — Целый ряд стран выражают желание».

Директор по международному сотрудничеству и региональной политики «Ростеха» добавил, что Российская Федерация начала производство ЗРС С-400 («Триумф») также для Китая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, зенитно-ракетные системы С-400 «Триумф» созданы концерном ПВО «Алмаз-Антей». По мнению военных экспертов, С-400 в несколько раз превосходит С-300 по таким параметрам, как помехозащищенность, скорострельность, дальность, количество поражаемых целей.

Так, новый «Триумф» сбивает цели, летящие на высоте 50 км со скоростью до 3 тысяч м/сек.

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