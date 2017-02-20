Симферополь, 20 февраля, 2017, 14:49 — ИА Регнум. Керченский пролив свободен ото льда, и необходимости в ледовых проводках судов больше нет. Об этом говорится в распоряжении капитана морпорта Керчи, опубликованном на сайте администрации морских портов Чёрного моря, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Bsamp.ru Керченский пролив

«Объявить окончание периода ледовой проводки судов в морском порту «Керчь» и на подходах к нему с 22:30 18 февраля. Штабу ледокольных проводок в морском порту «Керчь» завершить свою работу с 22:30 18 февраля», — говорится в распоряжении.

Капитан морпорта пояснил, что решение принято в связи с «улучшением ледовой обстановки, очищением от льда акватории морского порта «Керчь» и подходов к нему, положительными температурами воздуха и учётом прогноза погодных условий».

При этом на сайте «Морской дирекции» — оператора Керченской паромной переправы, говорится, что 19 февраля переправа всё ещё осуществляла работу «в условиях ледовой обстановки и объявленным периодом ледокольных проводок судов в порту «Керчь» и порту «Кавказ» и подходов к ним».

20 февраля «Морская дирекция» сообщила, что переправа работает «в штатном режиме»

Как сообщало ИА REGNUM, ледоколы проводят суда в Керченском проливе с 11 февраля из-за большого количества льда, принесённого из Азовского моря. Паромная переправа сократила количество рейсов паромов из-за того, что только несколько судов имели «ледовый класс». Из-за этого со стороны порта «Кавказ» скопилась очередь из фур, водители ждали очереди на паром по три дня.

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