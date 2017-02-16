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Устали: На Кубани дальнобойщики перекрыли движение к Керченской переправе

Происшествия
Люди ждут парома по нескольку суток
Керченская переправа
Владислав Осипов © ИА REGNUM
Керченская переправа

Краснодар, 16 февраля 2017, 21:17 — REGNUM  Водители большегрузных автомобилей вечером 16 февраля перекрыли движение в районе поселка Ильич в Краснодарском крае — на дороге, ведущей к Керченской паромной переправе.

«Около 18:00 в районе поста ДПС в посёлке Ильич (Краснодарский край) дальнобойщики полностью перекрыли фурами дорогу, ведущую к Керченской паромной переправе. На 18.30 на дороге образовалась пятикилометровая пробка», — цитирует «Крыминфом» очевидца событий.

Таким образом уставшие дальнобойщики попытались обратить внимание на ситуацию, при которой отправки паромом в Крым приходится ждать не несколько часов, а несколько суток.

Как сообщается, на место акции вызваны дополнительные силы полиции, местные власти. Ведутся переговоры.

Керченская переправа приостановила работу из-за дрейфа льдов

Как сообщало ИА REGNUM, пропускная способность Керченской паромной переправы снижена уже несколько дней — из-за скопления льдов. Из восьми паромов действуют только три — «Крым», «Борис Штоколов» и «Ейск», которые имеют ледовый класс.

По данным ООО «Морская дирекция» (оператор переправы), за 15 февраля было перевезено 278 грузовиков, более тысячи легковых автомобилей, 68 автобусов.

Между тем, по последним данным, со стороны порта «Кавказ» (Краснодарский край) отправки ждут 940 грузовых автомобилей, время ожидания составляет 98 часов. Со стороны порта «Крым» отправки ждут 280 грузовиков — 28 часов.

Читайте ранее в этом сюжете: Более тысячи автомобилей скопилось на Керченской переправе

Читайте развитие сюжета: Кубань: Движение на дороге в сторону Керченской переправы восстановлено

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