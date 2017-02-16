Кубань: Движение на дороге в сторону Керченской переправы восстановлено

Краснодар, , 22:39 — REGNUM Движение по автодороге в сторону Керченской паромной переправы в Краснодарском крае восстановлено вечером 16 февраля. Движение по этой дороге, в районе поселка Ильич, на некоторое время перекрыли водитель большегрузных автомобилей, уставшие ждать отправки паромом в Крым.

Более тысячи автомобилей скопилось на Керченской переправе

О восстановлении движения сообщило ИА «Крыминформ» со ссылкой на дорожную службу, которая обслуживает трассу А-290 Новороссийск — Керчь.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что дальнобойщики перекрыли движение к переправе, стало известно также вечером 16 февраля. Причины для возмущения у людей есть: в последние дни паромная переправа из-за погодных условий и дрейфующих льдов работает в ограниченном режиме — в перевозке задействованы лишь три парома, которые имеют ледовый класс. Результат — громадные очереди из ожидающих отправки грузовиков. По последним данным, со стороны порта «Кавказ» (Кубань) отправки ожидают 940 фур, время ожидания — 98 часов. Со стороны порта «Крым» отправки ждут 280 грузовиков — 28 часов.

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