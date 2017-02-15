Ростов-на-Дону, 15 февраля, 2017, 08:21 — ИА Регнум. Первый матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, который состоится на ростовском стадионе «Олимп-2» 16 февраля, рассудят голландцы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе жёлто-синих, возглавит судейскую бригаду Бас Нейхейс.

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Помогать главному арбитру будут Роб ван де Вен и Чарльз Схаап. В качестве дополнительных ассистентов заявлены Сердар Гэзюбююк и Деннис Хиглер. Четвёртым рефери значится Бас ван Донген.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, чешская дружина провела серьёзную подготовку к поединку с «Ростовом». Рулевой клуба из Праги Томас Пожар отметил, что жёлто-синие — сильная команда. «У них очень хорошо организована оборона в сочетании с очень быстрым переходом к атаке. Также в центре есть интересные хорошо подготовленные игроки. Но мы не паникуем», — сказал наставник.

Напомним, «Ростов» снизил стоимость билетов на игру со «Спартой». Теперь минимальная цена составляет 900 рублей, максимальная — 8 тыс. рублей. Билеты есть в продаже в свободном доступе, их можно приобрести онлайн. Ажиотажа у болельщиков игра 1/16 финала Лиги Европы УЕФА не вызвала.

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